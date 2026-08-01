В Елгаве опять объявили о повышении тарифов на отопление. На сколько в этот раз?

Как объясняет компания, повышение тарифа связано с изменением стоимости топлива. Основным видом топлива для производства тепловой энергии в Елгаве является древесная щепа, тогда как природный газ используется для покрытия пиковых нагрузок и в качестве резервного топлива. Поэтому на стоимость тепла влияет динамика цен как на щепу, так и на природный газ. Кроме того, общие затраты на использование щепы включают не только стоимость сырья, но и расходы на его подготовку, транспортировку и доставку.