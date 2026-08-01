В Елгаве опять объявили о повышении тарифов на отопление. На сколько в этот раз?
Компания Gren Jelgava подала в Комиссию по регулированию общественных услуг (SPRK) на рассмотрение предложение о повышении тарифа на тепловую энергию в Елгаве с 1 сентября 2026 года.
Планируемый конечный тариф составит 72,33 евро за МВт·ч (без НДС), что на 2,6% выше действующего тарифа в размере 70,50 евро за МВт·ч (без НДС).
Как объясняет компания, повышение тарифа связано с изменением стоимости топлива. Основным видом топлива для производства тепловой энергии в Елгаве является древесная щепа, тогда как природный газ используется для покрытия пиковых нагрузок и в качестве резервного топлива. Поэтому на стоимость тепла влияет динамика цен как на щепу, так и на природный газ. Кроме того, общие затраты на использование щепы включают не только стоимость сырья, но и расходы на его подготовку, транспортировку и доставку.
Одновременно SPRK продолжает рассматривать полный проект нового тарифа на теплоснабжение, который Gren Jelgava представила еще в 2025 году. Он вступит в силу после завершения оценки и утверждения регулятором.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, в Елгаве тариф на отопление поднимали на 2,9% не далее как с 1 июня 2026 года.