Больнице в Вентспилсе присвоен новый статус. Что это значит для населения?
Утвержденные правительством изменения предусматривают присвоение Северокурземской региональной больнице (Вентспилсская больница и ее филиал в Талси) статуса многопрофильной.
Больница станет одной из восьми многопрофильных больниц Латвии наряду с Рижской Восточной клинической университетской больницей, Клинической университетской больницей имени Паула Страдиня, Детской клинической университетской больницей, Лиепайской региональной больницей, Даугавпилсской региональной больницей, Резекненской больницей и Видземской больницей.
Многопрофильные больницы являются основой государственной системы здравоохранения. Они обеспечивают лечение по всем основным направлениям медицины, включая неотложную помощь, внутренние болезни, хирургию, акушерство и гинекологию, педиатрию, а также другие сложные медицинские специальности, требующие высокой квалификации специалистов, современного оборудования и соответствующей инфраструктуры.
Присвоение Северокурземской региональной больнице статуса многопрофильной подтверждает ее способность и в дальнейшем обеспечивать медицинскую помощь самого высокого уровня в Курземском регионе. Это означает, что здесь будет доступен широкий спектр как оплачиваемых государством, так и платных медицинских услуг, включая специализированное лечение и круглосуточную неотложную медицинскую помощь.
Кроме того, новый статус позволит больнице продолжить развитие лечения сложных пациентов, привлекать высококвалифицированных специалистов и реализовывать инвестиционные проекты по внедрению современных медицинских технологий. Для жителей Курземе это означает более доступную, качественную и высококвалифицированную медицинскую помощь рядом с местом проживания.
28 июля 2026 года Кабинет министров утвердил разработанную Министерством здравоохранения новую модель развития сети больниц, цель которой - сделать медицинскую помощь для пациентов более понятной, доступной и безопасной. Согласно новой системе, с 1 января 2027 года больницы Латвии будут разделены на три уровня: многопрофильные, региональные и местные.