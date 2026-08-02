Больнице в Вентспилсе присвоен новый статус. Что это значит для населения?

Присвоение Северокурземской региональной больнице статуса многопрофильной подтверждает ее способность и в дальнейшем обеспечивать медицинскую помощь самого высокого уровня в Курземском регионе. Это означает, что здесь будет доступен широкий спектр как оплачиваемых государством, так и платных медицинских услуг, включая специализированное лечение и круглосуточную неотложную медицинскую помощь.