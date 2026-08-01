Названы самые процветающие страны мира: какое место заняла Латвия в 2026 году

Авторы исследования подчеркивают, что индекс оценивает не уровень богатства стран, а совокупность факторов, влияющих на качество жизни. В расчет включены около 300 показателей из более чем 70 международных источников, среди которых Всемирный банк, Всемирная организация здравоохранения, Freedom House, Transparency International и Gallup World Poll.