Названы самые процветающие страны мира: какое место заняла Латвия в 2026 году
Фото: LETA
Иллюстративное фото.
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Названы самые процветающие страны мира: какое место заняла Латвия в 2026 году

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Латвия получила место в числе 30 самых процветающих стран мира, однако новый международный рейтинг показал заметный контраст между ее сильными и слабыми сторонами.

Британский аналитический центр The Legatum Institute опубликовал ежегодный Legatum Prosperity Index 2026, в котором Латвия заняла 30-е место среди 161 страны мира. Лидером мирового рейтинга стала Швейцария, опередив традиционных фаворитов - Норвегию, Ирландию, Данию и Финляндию. В первую десятку также вошли Исландия, Швеция, Германия, Австралия и Нидерланды.

Несмотря на сохранение места в первой тридцатке, результаты Латвии по отдельным направлениям заметно отличаются.

Самые высокие оценки страна получила за:

  • образование - 10-е место в мире;
  • целостность государства - 21-е место;
  • свободу инакомыслия - 24-е место;
  • гражданский мир - 26-е место.

В то же время рейтинг выявил и ряд слабых сторон. Наиболее низкие позиции Латвия заняла по:

  • социальному капиталу (уровень доверия, участие в общественной жизни и сила социальных связей) - 55-е место;
  • целостности семей - 46-е место;
  • экономической свободе - 45 место;
  • здравоохранению - 44-е место;
  • уровню жизни - 43-е место.

В целом по основным блокам исследования Латвия заняла:

  • 40-е место по уровню экономического развития;
  • 27-е место по уровню свобод;
  • 30-е место по развитию общества.

Стоит отметить, что наши соседи оказались в этом рейтинге выше нас: Литва - на 25 месте, а Эстония - на 19-м.

Фото: скриншот

Авторы исследования подчеркивают, что индекс оценивает не уровень богатства стран, а совокупность факторов, влияющих на качество жизни. В расчет включены около 300 показателей из более чем 70 международных источников, среди которых Всемирный банк, Всемирная организация здравоохранения, Freedom House, Transparency International и Gallup World Poll.

Итоговая позиция формируется на основе 12 направлений, охватывающих качество государственных институтов, экономическое развитие и человеческий потенциал. Поэтому высокий уровень доходов сам по себе не гарантирует лидирующих позиций, если страна уступает по качеству управления, здравоохранению, образованию или уровню общественного доверия.

Темы

АвстралияВсемирный банкTransparency InternationalГерманияШвейцарияВсемирная организация здравоохраненияИсландияHouseНидерландыЛатвияШвецияЭстонияЛитва

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