Названы самые процветающие страны мира: какое место заняла Латвия в 2026 году
Латвия получила место в числе 30 самых процветающих стран мира, однако новый международный рейтинг показал заметный контраст между ее сильными и слабыми сторонами.
Британский аналитический центр The Legatum Institute опубликовал ежегодный Legatum Prosperity Index 2026, в котором Латвия заняла 30-е место среди 161 страны мира. Лидером мирового рейтинга стала Швейцария, опередив традиционных фаворитов - Норвегию, Ирландию, Данию и Финляндию. В первую десятку также вошли Исландия, Швеция, Германия, Австралия и Нидерланды.
Несмотря на сохранение места в первой тридцатке, результаты Латвии по отдельным направлениям заметно отличаются.
Самые высокие оценки страна получила за:
- образование - 10-е место в мире;
- целостность государства - 21-е место;
- свободу инакомыслия - 24-е место;
- гражданский мир - 26-е место.
В то же время рейтинг выявил и ряд слабых сторон. Наиболее низкие позиции Латвия заняла по:
- социальному капиталу (уровень доверия, участие в общественной жизни и сила социальных связей) - 55-е место;
- целостности семей - 46-е место;
- экономической свободе - 45 место;
- здравоохранению - 44-е место;
- уровню жизни - 43-е место.
В целом по основным блокам исследования Латвия заняла:
- 40-е место по уровню экономического развития;
- 27-е место по уровню свобод;
- 30-е место по развитию общества.
Стоит отметить, что наши соседи оказались в этом рейтинге выше нас: Литва - на 25 месте, а Эстония - на 19-м.
Авторы исследования подчеркивают, что индекс оценивает не уровень богатства стран, а совокупность факторов, влияющих на качество жизни. В расчет включены около 300 показателей из более чем 70 международных источников, среди которых Всемирный банк, Всемирная организация здравоохранения, Freedom House, Transparency International и Gallup World Poll.
Итоговая позиция формируется на основе 12 направлений, охватывающих качество государственных институтов, экономическое развитие и человеческий потенциал. Поэтому высокий уровень доходов сам по себе не гарантирует лидирующих позиций, если страна уступает по качеству управления, здравоохранению, образованию или уровню общественного доверия.