Названы самые гостеприимные города мира

Аналитики изучили 200 городов мира, объединив список наиболее посещаемых туристических направлений и крупнейших городских агломераций. При составлении рейтинга учитывались безопасность, уровень владения английским языком, доступность виз, социальная поддержка, количество туристических информационных служб, а также интерес пользователей к запросам о дружелюбии и гостеприимстве городов.