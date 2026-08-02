Названы самые гостеприимные города мира
Самым гостеприимным городом мира признан Сингапур, следует из исследования компании Holafly. На втором месте оказался Лондон, на третьем - Сидней.
Аналитики изучили 200 городов мира, объединив список наиболее посещаемых туристических направлений и крупнейших городских агломераций. При составлении рейтинга учитывались безопасность, уровень владения английским языком, доступность виз, социальная поддержка, количество туристических информационных служб, а также интерес пользователей к запросам о дружелюбии и гостеприимстве городов.
Сингапур получил высокие оценки благодаря безопасности, открытому визовому режиму и развитой системе помощи туристам. В городе работают 41 туристическая и информационная служба.
Лондон занял второе место благодаря культурному разнообразию и развитой туристической инфраструктуре. В британской столице насчитывается 54 службы, предоставляющие путешественникам информацию и помощь.
Третье место досталось Сиднею. Одним из его главных преимуществ стал высокий уровень владения английским языком, что облегчает общение и ориентацию в городе для иностранных туристов.
Отдельно авторы исследования назвали города, наиболее удобные с точки зрения туристической информации. Первое место в этой категории занял Токио, где насчитывается 458 туристических и справочных служб. Далее следуют Гамбург и Бирмингем.
Самым безопасным крупным городом признан японский Саппоро. Второе место занял Абу-Даби, третье - Иокогама.
По открытости визового режима лидирует Найроби. За ним следуют Коломбо и Тегеран.
Авторы исследования отмечают, что гостеприимство города зависит не только от отношения местных жителей. Для туристов также важны безопасность, доступность информации, простота въезда и возможность быстро получить помощь.
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