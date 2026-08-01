В России заметили признаки подготовки к массовой мобилизации населения

Рост числа вакансий происходит на фоне усилившихся разговоров о возможной новой мобилизационной кампании в России. В последние недели в стране резко вырос интерес к вопросам бронирования сотрудников и отсрочек от призыва, хотя российские власти официально отрицают планы по объявлению новой мобилизации.