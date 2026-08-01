В России заметили признаки подготовки к массовой мобилизации населения
Российские работодатели начали активно искать специалистов по воинскому учету и мобилизационной подготовке. По данным сервиса HeadHunter, за первые семь месяцев 2026 года количество вакансий для таких сотрудников выросло более чем в два раза.
Есть версия, что повышенный спрос связан с ужесточением контроля за ведением воинского учета на предприятиях. В последние месяцы военные комиссариаты значительно активизировали проверки работодателей, а ответственность за нарушения требований законодательства стала строже.
Наиболее активно подобных специалистов ищут промышленные предприятия, транспортные и строительные компании, государственные организации и крупный бизнес. В обязанности сотрудников входят ведение документов воинского учета, взаимодействие с военкоматами, оформление отсрочек для работников, организация бронирования персонала и контроль соблюдения требований законодательства.
По данным рекрутинговых площадок, предлагаемые зарплаты зависят от региона и уровня ответственности, однако для опытных специалистов они могут существенно превышать средние показатели по административным должностям.
Рост числа вакансий происходит на фоне усилившихся разговоров о возможной новой мобилизационной кампании в России. В последние недели в стране резко вырос интерес к вопросам бронирования сотрудников и отсрочек от призыва, хотя российские власти официально отрицают планы по объявлению новой мобилизации.