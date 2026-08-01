Латвия увеличивает прием раненых украинских военных: пациентов будут доставлять дважды в месяц
Латвия решила расширить программу помощи пострадавшим в войне в Украине. Теперь тяжелораненые пациенты будут прибывать в страну дважды в месяц, а для тех, кому необходима реабилитация, организуют отдельные специализированные рейсы.
Помимо регулярного рейса, будет организован отдельный транспорт для тех, кто после обследования в Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS) будет направлен на реабилитацию в специализированные учреждения. Как сообщили в больнице, решение принято с учетом накопленного опыта латвийских медицинских и реабилитационных учреждений, оказывающих помощь пострадавшим с начала полномасштабной войны.
В субботу RAKUS в 41-й раз приняла группу из 32 тяжелораненых украинских военнослужащих. Всего с начала войны помощь в больнице получили уже 985 пациентов, доставленных из Украины.
После прибытия всем пациентам проводят комплексное медицинское обследование, включая лабораторные анализы и проверку на наличие мультирезистентных инфекций. В больнице поясняют, что в условиях войны такие инфекции быстро распространяются и требуют особого контроля.
Часть пациентов также проходит дополнительные рентгенологические исследования для более точной оценки полученных ранений.
После завершения обследований пациентов распределят по специализированным учреждениям Латвии в зависимости от характера травм. Девять человек направят в Национальный реабилитационный центр "Вайвари", четырех - в реабилитационный центр "Лигатне", еще 19 пациентов продолжат восстановление в реабилитационном центре "Яункемери".
В лечении и обследовании пострадавших участвуют специалисты разных направлений, включая травматологов, хирургов, микрохирургов, инфекционистов, врачей физической и реабилитационной медицины, физиотерапевтов, эрготерапевтов, радиологов и сотрудников лабораторий.
Доставка пострадавших в Латвию осуществляется по частной инициативе основателей благотворительного проекта M-Help.com Арвиса Рекетса и Мартиньша Мединиекса.
Также Министерство здравоохранения Латвии планирует перераспределить почти 5 миллионов евро для оплаты медицинских услуг, оказанных гражданам Украины. Средства пойдут на лечение в больницах, амбулаторную помощь, лекарства, транспортировку пациентов и другие медицинские расходы.