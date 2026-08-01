Латвия увеличивает прием раненых украинских военных: пациентов будут доставлять дважды в месяц

Помимо регулярного рейса, будет организован отдельный транспорт для тех, кто после обследования в Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS) будет направлен на реабилитацию в специализированные учреждения. Как сообщили в больнице, решение принято с учетом накопленного опыта латвийских медицинских и реабилитационных учреждений, оказывающих помощь пострадавшим с начала полномасштабной войны.