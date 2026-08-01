Предприятие Sadales tīkls обещает уменьшить счета десяткам тысяч клиентов

Для квартир с типичным однофазным подключением на 16 ампер тариф Jaudīgais станет более выгодным уже при потреблении около 200 кВт·ч в месяц. В компании считают, что это может стать дополнительным стимулом, например, отказаться от газовой плиты и перейти на приготовление пищи с использованием электроэнергии.