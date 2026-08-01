Предприятие Sadales tīkls обещает уменьшить счета десяткам тысяч клиентов
Sadales tīkls вводит новый тарифный план - Jaudīgais. Он предназначен для клиентов с высоким потреблением электроэнергии и станет доступен с 1 января 2027 года.
Новый тариф позволит сократить расходы примерно 90 тысячам клиентов, что составляет около 8% всех подключений к сети Sadales tīkls. Исходя из новой структуры компания уже рассчитала тарифы, которые планируется применять с этой даты.
План Jaudīgais предусматривает более высокую фиксированную плату за поддержание мощности подключения и более низкую переменную составляющую по сравнению с тарифом Pamata ("Базовый"). Благодаря этому он будет выгоден как предприятиям, так и домохозяйствам с высоким потреблением электроэнергии относительно имеющейся мощности подключения.
В компании отмечают, что новый тариф лучше учитывает различные модели потребления электроэнергии. С 2024 года рост потребления в распределительной сети в основном обеспечивают энергоемкие потребители, а более эффективная загрузка сети позволяет снизить общие затраты. Ожидается, что тариф Jaudīgais дополнительно стимулирует использование электроэнергии в качестве основного источника энергии, поскольку позволит снизить расходы как энергоемким предприятиям, так и крупным электрифицированным домохозяйствам.
Наиболее выгодным новый тариф станет для большинства подключений среднего напряжения, которыми пользуются крупные производственные предприятия Латвии, что должно повысить конкурентоспособность экономики. Он также может оказаться выгодным для небольших предприятий с высоким потреблением электроэнергии и для домохозяйств, использующих электричество, например, для зарядки электромобилей или отопления жилья зимой.
Для квартир с типичным однофазным подключением на 16 ампер тариф Jaudīgais станет более выгодным уже при потреблении около 200 кВт·ч в месяц. В компании считают, что это может стать дополнительным стимулом, например, отказаться от газовой плиты и перейти на приготовление пищи с использованием электроэнергии.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что предприятие Sadales tīkls обрадовало жителей трех латвийских городов.