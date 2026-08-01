Ночью Киев пережил "настоящий ад": из-за российского удара погибли минимум девять человек

Разрушения и возгорания также произошли в Шевченковском районе, где загорелись нежилое здание и территория киностудии. Кроме того, были повреждены машины скорой помощи. На левом берегу Днепра пострадал магазин, а в Печерском районе повреждены несколько частных домов и хозяйственных построек.