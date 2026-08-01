Ночью Киев пережил "настоящий ад": из-за российского удара погибли минимум девять человек
Россия в ночь на 1 августа атаковала Киев баллистическими ракетами. По последним данным, погибли девять человек, еще 28 получили ранения, среди них четверо детей. Разрушены жилые дома, вспыхнули многочисленные пожары, а украинские власти вновь призвали партнеров срочно усилить систему противовоздушной обороны.
Наибольшее число жертв зафиксировано в Дарницком районе на юго-востоке столицы, где погибли семь человек. Еще два человека стали жертвами удара в Соломенском районе.
По информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в Соломенском районе частично разрушен и загорелся пятиэтажный жилой дом. Также огонь уничтожил автомобили на парковке. В Дарницком районе повреждены административные и нежилые здания, возникли крупные пожары.
Разрушения и возгорания также произошли в Шевченковском районе, где загорелись нежилое здание и территория киностудии. Кроме того, были повреждены машины скорой помощи. На левом берегу Днепра пострадал магазин, а в Печерском районе повреждены несколько частных домов и хозяйственных построек.
По оценкам украинских Telegram-каналов, по Киеву было выпущено более 20 ракет различных типов, включая баллистические и крылатые.
Еще два человека получили ранения в Киевской области, где после удара загорелся крупный склад.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что этой ночью Киев пережил "настоящий ад". По его словам, город подвергся атаке с применением около трех десятков баллистических ракет. "Это уже второй столь масштабный удар всего за два дня", - подчеркнул министр.
Сибига заявил, что, не добившись поставленных целей на поле боя, Россия усиливает воздушные атаки и террор против мирного населения. Он вновь призвал международных партнеров ускорить поставки Украине дополнительных систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также ракет-перехватчиков. "Каждое решение, которое усиливает защиту украинского неба, спасает человеческие жизни. Каждая задержка приводит к новым жертвам и новым военным преступлениям", - заявил глава украинского МИД.
Ситуация в других городах
В Херсоне российские войска нанесли удар бомбами по учебному заведению. Пострадали как минимум пять человек. Здание получило значительные разрушения. Ударной волной и обломками повреждены жилые дома.
В Полтавской области спасатели ликвидировали пожар на складе, возникший в результате российской атаки. Информация о погибших или пострадавших не поступала.