США могут разместить ядерное оружие в одной из стран Балтии

По информации Financial Times, на которую ссылаются европейские СМИ, интерес к участию в такой программе проявляют Польша и страны Балтии. В Польше подтвердили, что ведут переговоры о расширении своей роли в системе ядерного сдерживания НАТО, однако подчеркнули, что вопрос о размещении на территории страны ядерного оружия пока не стоит. Аналогичную позицию заняла Литва, признав факт консультаций, детали которых не разглашаются.