Август начнется с очень теплого дня
Фото: Edijs Pālens/LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

Август начнется с очень теплого дня

Отдел новостей

LETA

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В первый день августа будет тепло: воздух на большей части страны прогреется до +23...+28 градусов, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами также возможны грозы, а самая высокая вероятность сухой погоды сохранится на северо-западе страны. Весь день будет дуть слабый ветер, который может стать порывистым под отдельными грозовыми облаками.

В Риге временами ожидается солнце, но во второй половине дня пойдет дождь. Температура воздуха поднимется до +23...+25 градусов, будет дуть слабый ветер.

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