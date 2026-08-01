Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 08:50
Август начнется с очень теплого дня
В первый день августа будет тепло: воздух на большей части страны прогреется до +23...+28 градусов, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами также возможны грозы, а самая высокая вероятность сухой погоды сохранится на северо-западе страны. Весь день будет дуть слабый ветер, который может стать порывистым под отдельными грозовыми облаками.
В Риге временами ожидается солнце, но во второй половине дня пойдет дождь. Температура воздуха поднимется до +23...+25 градусов, будет дуть слабый ветер.