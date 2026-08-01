Видео Ланги вызвало гнев "Прогрессивных": как соцсети создают иллюзию роста ненависти в латвийском обществе

Между депутатами Рижской думы и Сейма от партий "Прогрессивные" и Национального объединения разгорелся конфликт в социальных сетях. Лиана Ланга из Нацобъединения сделала перепост созданного с помощью искусственного интеллекта видео, которое сейчас уже удалено с ее аккаунта. В сюжете были изображены белые люди (предположительно - латыши), избивающие темнокожих людей. Ресурс, на котором оно было размещено, заблокировал это видео. Позже депутаты от "Прогрессивных" опубликовали сообщения о том, что обратились в полицию в отношении депутата Нацобъединения по подозрению в возможном разжигании национальной, этнической и расовой ненависти или вражды. Депутат Ланга, в свою очередь, назвала видео перформансом, однако это не первый подобный случай за последнее время, сообщает Lsm.lv.