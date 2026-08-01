Видео Ланги вызвало гнев "Прогрессивных": как соцсети создают иллюзию роста ненависти в латвийском обществе
Скандал вокруг опубликованного депутатом видео, созданного искусственным интеллектом, вновь разжег дискуссию о расизме и ксенофобии в Латвии. Однако исследователи считают, что социальные сети не отражают реальные настроения общества.
Хотя в обществе существуют опасения по поводу увеличения числа мигрантов, а в последнее время в социальных сетях публикуется все больше материалов с проявлением ненависти, исследователи отмечают, что расизм и враждебное отношение к представителям других народов, культур или взглядов не являются доминирующей установкой в латвийском обществе. Тогда почему создается впечатление, что ненависти становится больше?
Между депутатами Рижской думы и Сейма от партий "Прогрессивные" и Национального объединения разгорелся конфликт в социальных сетях. Лиана Ланга из Нацобъединения сделала перепост созданного с помощью искусственного интеллекта видео, которое сейчас уже удалено с ее аккаунта. В сюжете были изображены белые люди (предположительно - латыши), избивающие темнокожих людей. Ресурс, на котором оно было размещено, заблокировал это видео. Позже депутаты от "Прогрессивных" опубликовали сообщения о том, что обратились в полицию в отношении депутата Нацобъединения по подозрению в возможном разжигании национальной, этнической и расовой ненависти или вражды. Депутат Ланга, в свою очередь, назвала видео перформансом, однако это не первый подобный случай за последнее время, сообщает Lsm.lv.
Видеозапись с городского праздника в Сабиле не была создана с помощью ИИ, но вызвала дискуссии о том, допустимо ли публично изображать одну из групп общества с использованием стереотипных представлений. Означает ли это, что в латвийском обществе усиливаются ненависть, расизм, ксенофобия и нетерпимость?
Ведущий исследователь института философии и социологии Латвийского университета Мартиньш Капранс отметил, что данные свидетельствуют о наличии в обществе определенной настороженности по отношению к мигрантам, однако расизм и ксенофобия не являются доминирующим отношением к другим народам. Исследователь подчеркнул, что риторика, которая особенно обострилась в последние месяцы, прежде всего обращена к сравнительно небольшой части общества, для которой другая культура, нетрадиционная для Латвии религиозная принадлежность или иной цвет кожи очевидно кажутся тревожными и вызывают беспокойство. При этом исследователь не согласен с утверждением, что причиной этого является предвыборный период. По его мнению, перед выборами политическим силам скорее необходимо мобилизовать людей, которым такая риторика близка.
Исследователь считает, что речь идет о 20-30% жителей, придерживающихся подобных взглядов. В то же время он подчеркнул, что вопросы, связанные с миграцией, могут быть важны для гораздо более широкой части общества, которая по своей сути не является ксенофобской.
Риторика, содержащая ложные или манипулятивные утверждения, может быть попыткой привлечь нерадикальную часть общества. В целом исследователь не считает, что уровень ненависти в обществе растет, однако существуют тенденции, вызывающие обеспокоенность. Распространению агрессивного контента в интернете также способствуют алгоритмы социальных сетей, которые чаще предлагают пользователям материалы, вызывающие сильные эмоции. Поэтому часть пользователей пытается привлечь внимание с помощью шокирующих публикаций.
Доцент Рижского университета имени Страдиня, социальный антрополог Клав Седлениекс подчеркивает: публикации в социальных сетях не отражают реальных настроений общества, так как свое мнение в них высказывает сравнительно небольшое число людей.