"Я не бессердечная": охотница из Латвии ответила на тысячи гневных комментариев к фото с трофеем
Фотография молодой охотницы из Латвии с первой добычей вызвала настоящий шквал критики в соцсетях. Однако девушка уверяет, что не хотела никого провоцировать и считает охоту проявлением уважения к природе.
Снимок, на котором молодая охотница с оружием позирует рядом с убитым животным, вызвал бурную волну эмоций. Многие открыто осудили желание публиковать подобные фотографии. Однако саму Александру Бушуеву реакция окружающих не обеспокоила. По ее словам, она не стремилась никого провоцировать или стать популярной. Так же как спортсмены делятся своими достижениями, она просто захотела рассказать о собственном успехе.
Обычно охотниками становятся люди, выросшие в семьях, где охота является традицией. Но в случае Александры все было иначе. Интерес к этому занятию появился благодаря друзьям семьи, которые пригласили ее понаблюдать за процессом. Сначала она участвовала в коллективных охотах в качестве загонщика.
Александра родом из Добеле, и природа всегда занимала особое место в ее жизни. Она говорит, что любит животных и получает огромное удовольствие от пребывания в лесу. "Это как терапия", — говорит она. По словам девушки, лес — это живой организм, который меняется каждый день.
"Все те закаты, которые я видела, то, как зайцы играют друг с другом, или брачные игры самцов косули — это невозможно описать словами", — с восхищением рассказывает Александра.
Она подчеркивает, что охота ради трофеев никогда не была для нее самоцелью. Отстреливаются только животные, соответствующие установленным критериям. Тех, кто способен дать сильное и здоровое потомство, не добывают.
По мнению Александры, настоящий охотник обязан любить животных. Не менее важным она считает использование качественной оптики, которая позволяет сделать выстрел максимально точным и свести страдания животного к минимуму. "Все регулируется законодательством", — подчеркивает она, отмечая, что правила охоты в Латвии достаточно строгие.
Она также говорит, что большинство диких животных очень осторожны. При этом, по словам Александры, волки, а также некоторые другие хищники, например рыси и лисы, могут убивать домашних животных не только ради пропитания.
По ее мнению, охотники выполняют роль санитаров леса, помогая регулировать численность животных и предотвращать ущерб сельскому хозяйству.
На вопрос, какими качествами должен обладать хороший охотник, Александра с улыбкой отвечает: "Нельзя быть вегетарианцем". Она признается, что каждый охотник должен самостоятельно освежевать свою добычу. "Это было нелегко ни физически, ни эмоционально. Это и есть другая сторона медали охоты", — говорит девушка.
При этом Александра считает, что употреблять мясо добытого в лесу животного гуманнее, чем покупать в магазине куриное филе от птицы, выращенной в клетке и получавшей антибиотики. "В лесу животное выросло и жило на свободе", — объясняет она.
Охотничье удостоверение Александра получила около десяти месяцев назад. Первое гладкоствольное ружье она приобрела в декабре-январе, а карабин, изображенный на фотографии и использованный для добычи самца косули, — в конце июня. Все оружие хранится в защищенном от взлома сейфе, надежно закрепленном к полу.
Впервые взяв оружие в руки на стрельбище, девушка испытывала сильное волнение, однако вскоре его сменил азарт.
"Я не бессердечная", — говорит Александра, отвечая на возмущение людей из-за опубликованных фотографий.
Глядя на хрупкую светловолосую девушку, трудно усомниться в искренности этих слов. Возможно, именно сочетание молодой девушки, оружия и добытого животного стало тем самым фактором, который вызвал столь сильную реакцию в интернете.
В повседневной жизни Александра работает фитнес-тренером. По ее словам, она всегда хотела помогать людям и вести активный образ жизни, поэтому выбор профессии оказался вполне естественным.
Девушка спокойно относится к критике и считает, что каждый имеет право на собственное мнение. "Если людям нужно избавиться, простите, от мусора в своей голове, и единственный способ сделать это — писать негативные комментарии под моей публикацией или фотографией, то пожалуйста. Я посылаю вам любовь, потому что вижу, что вам ее не хватает", — объясняет Александра, почему отметила каждый негативный комментарий значком "нравится". Чужое мнение не влияет на ее решение, и отказываться от своего увлечения она не собирается.