"Я не бессердечная": охотница из Латвии ответила на тысячи гневных комментариев к фото с трофеем

Александра родом из Добеле, и природа всегда занимала особое место в ее жизни. Она говорит, что любит животных и получает огромное удовольствие от пребывания в лесу. "Это как терапия", — говорит она. По словам девушки, лес — это живой организм, который меняется каждый день.