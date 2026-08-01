"Без иммиграции Латвия не выживет": эксперт призвал срочно менять политику

По его словам, сегодня в Латвии фактически отсутствует четкая государственная иммиграционная политика, несмотря на то, что сокращение численности населения уже оказывает заметное влияние на рынок труда и экономику. "На мой взгляд, нужно четко понимать, что без иммиграции мы не сможем обойтись. Но здесь очень важно, какие именно люди будут приезжать", - заявил Ростовскис.