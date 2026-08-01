"Без иммиграции Латвия не выживет": эксперт призвал срочно менять политику
Латвия уже не сможет решить демографические проблемы без иммиграции, считает президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис. По его мнению, стране срочно нужна четкая политика привлечения квалифицированных специалистов.
Демографическая ситуация в Латвии продолжает ухудшаться, и в долгосрочной перспективе стране не удастся обойтись без иммиграции. Такое мнение в эфире программы "Nacionālo interešu klubs" высказал президент Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП) Айгар Ростовскис.
По его словам, сегодня в Латвии фактически отсутствует четкая государственная иммиграционная политика, несмотря на то, что сокращение численности населения уже оказывает заметное влияние на рынок труда и экономику. "На мой взгляд, нужно четко понимать, что без иммиграции мы не сможем обойтись. Но здесь очень важно, какие именно люди будут приезжать", - заявил Ростовскис.
Он рассказал, что аналитический центр ЛТПП уже провел несколько исследований, посвященных демографической ситуации, и сейчас готовит рекомендации по созданию полноценной государственной иммиграционной политики. По мнению эксперта, у Латвии есть только два возможных сценария развития. Ростовскис считает, что государство должно самостоятельно определять, каких специалистов оно хочет привлекать и каким образом организовать этот процесс.
"Здесь есть два сценария. Либо мы сами организуем этот процесс и делаем так, чтобы сюда приезжали действительно квалифицированные люди. Если мы кого-то принимаем, то это должны быть специалисты самого высокого уровня," - подчеркнул президент ЛТПП.
В противном случае, по его словам, миграционные процессы все равно будут происходить, однако уже без контроля со стороны государства.
"Если этого не сделать, давление миграционных процессов на эту территорию все равно сохранится. Тогда существует риск, что сюда будут приезжать люди не самой высокой квалификации. А это может создать еще более серьезные проблемы, особенно если население страны продолжит сокращаться," - предупредил Ростовскис.
Он убежден, что одних стратегических документов уже недостаточно. По его мнению, власти должны как можно скорее перейти от обсуждений к конкретным действиям. "Нужен не только план, но и реальные действия," - подчеркнул эксперт.