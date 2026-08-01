Зеленский раскрыл данные о военных потерях Украины и оценил потери России

"Честно говоря, я не хочу быть слишком откровенным в этом вопросе, потому что россияне поймут, что происходит с нашей армией. У нас около 50 тысяч погибших военнослужащих и примерно 400 тысяч раненых. Также остается большое количество пропавших без вести", - сказал президент Украины.