Зеленский раскрыл данные о военных потерях Украины и оценил потери России
Президент Украины Владимир Зеленский впервые озвучил новые данные о потерях украинской армии, а также заявил, что война на Ближнем Востоке отвлекает США и играет на руку России.
По словам Зеленского, Украина потеряла около 50 тысяч погибших военнослужащих, еще примерно 400 тысяч получили ранения. Об этом президент Украины заявил в интервью телеканалу Fox News. При этом он подчеркнул, что не намерен раскрывать более подробную информацию, поскольку она может представлять интерес для российской стороны.
"Честно говоря, я не хочу быть слишком откровенным в этом вопросе, потому что россияне поймут, что происходит с нашей армией. У нас около 50 тысяч погибших военнослужащих и примерно 400 тысяч раненых. Также остается большое количество пропавших без вести", - сказал президент Украины.
Отвечая на вопрос журналиста о потерях российской армии, Зеленский заявил, что, по украинским оценкам, общие потери России составляют около 1,6 миллиона человек, из которых примерно 700 тысяч - погибшие.
Во время интервью украинский лидер также затронул ситуацию на Ближнем Востоке. По его мнению, конфликт с участием США и Ирана напрямую связан с войной России против Украины, хотя, как отметил Зеленский, этот вопрос не обсуждался с президентом США.
Зеленский заявил, что Россия заинтересована в продолжении нестабильности на Ближнем Востоке, поскольку это отвлекает внимание и ресурсы Соединенных Штатов. По его словам, украинская разведка располагает информацией о том, что Москва положительно оценивает затягивание конфликта, так как участие США на другом направлении ограничивает объем помощи Украине.
В качестве примера Зеленский привел поставки систем противовоздушной обороны Patriot, отметив, что Вашингтону сложнее поддерживать Украину на прежнем уровне, если американские ресурсы одновременно задействованы на Ближнем Востоке.
Президент Украины также заявил, что Россия, по его словам, передавала Ирану беспилотники, применявшиеся при атаках в регионе, а также предоставляла спутниковые снимки с расположением американских военных баз на Ближнем Востоке. Эти заявления отражают позицию украинской стороны и не сопровождались представленными в интервью доказательствами.