А ведь только достроили! На велодорожке в Иманте образовалась глубокая яма

В самоуправлении пояснили, что зафиксированный провал связан с размывом грунта в районе инженерных сетей. По словам представителей Департамента внешнего пространства и мобильности, подобные случаи происходят и на других объектах городской инфраструктуры. Сейчас специалисты выясняют точную причину повреждения. Предстоит установить, связано ли оно с аварией на сетях предприятия Rīgas ūdens или с неисправностью системы ливневой канализации. После устранения причины провала покрытие велодорожки будет полностью восстановлено.