А ведь только достроили! На велодорожке в Иманте образовалась глубокая яма
На новой велодорожке в Иманте, строительство которой обошлось более чем в 13 млн евро, уже появился глубокий провал.
На недавно открытой велодорожке в рижском районе Иманта образовался глубокий провал. Фотографии с большой ямой и обрушившимся асфальтом быстро распространились в социальных сетях, вызвав вопросы у жителей о качестве выполненных работ.
Как сообщили в Рижской думе, причиной происшествия, по предварительным данным, стали не дефекты строительства велодорожки, а проблемы с подземными коммуникациями.
В самоуправлении пояснили, что зафиксированный провал связан с размывом грунта в районе инженерных сетей. По словам представителей Департамента внешнего пространства и мобильности, подобные случаи происходят и на других объектах городской инфраструктуры. Сейчас специалисты выясняют точную причину повреждения. Предстоит установить, связано ли оно с аварией на сетях предприятия Rīgas ūdens или с неисправностью системы ливневой канализации. После устранения причины провала покрытие велодорожки будет полностью восстановлено.
Новый веломаршрут протяженностью 7,3 километра соединяет перекресток улицы Слокас и Курземского проспекта в Иманте с набережной Намея на Кипсале. Работы выполняло объединение подрядчиков "VIA un VIANOVA", а общая стоимость проекта составила 13,2 млн евро.