Латвийско-белорусская граница закрыта - людям предлагают искать объездные пути
Латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам, сообщил в Х министр внутренних дел Янис Домбрава.
Он призвал тех, кто еще не вернулся в Латвию, использовать другие маршруты.
Специалист по связям с общественностью Государственной пограничной охраны Кристине Петерсоне подтвердила, что на пограничном контрольно-пропускном пункте Патерниеки на белорусско-латвийской границе в настоящее время возникли технические проблемы, связанные со сбоями в работе информационных систем, поэтому пограничный контроль в данный момент невозможен. Она также отметила, что причины проблемы и сроки ее решения неизвестны, но Государственная пограничная охрана будет обновлять информацию о возможностях для пересекающих границу.
Накануне Домбрава призвал жителей страны воздержаться от поездок в Беларусь, учитывая существующие риски безопасности и тактику гибридной войны, которую применяет белорусский режим. "Если кто-то планирует поездку в Беларусь или уже находится там, мы призываем как можно скорее покинуть эту страну. В условиях гибридной войны невозможно предсказать, как будет развиваться ситуация, поэтому каждому необходимо прислушиваться к предупреждениям государственных учреждений и воздержаться от поездок в Беларусь", - заявил Домбрава.