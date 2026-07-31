Балвская больница прекращает принимать роды: весь регион остается без родильного отделения

У больницы также нет полной ясности о работе со следующего года. Ване сказала, что все время идут дискуссии, и Минздрав, что вроде бы ничего не сокращает, но в то же время сообщается о прекращении государственной оплаты конкретных специалистов. В соответствии с реформой, "Объединение больниц Балви и Гулбене" относится к уровню местных больниц.