Балвская больница прекращает принимать роды: весь регион остается без родильного отделения
С 1 сентября Балвская больница перестанет принимать роды, а педиатрическая помощь будет сокращена. Руководство медучреждения предупреждает, что сразу несколько приграничных районов Латвии останутся без ближайшего родильного отделения.
Член правления ООО "Объединение больниц Балви и Гулбене" Алида Ване сообщила, что изменения связаны с подготовленной Министерством здравоохранения и поддержанной правительством реформой. Учитывая, что со следующего года Балвской больнице больше не будет оплачиваться круглосуточный гинеколог, уже сейчас лечебному учреждению стало трудно удержать специалистов в этой области, которых и до сих пор было нелегко мотивировать работать в приграничье.
Похожая ситуация и в области педиатрии. До сих пор больница обеспечивала двух педиатров - в приемном покое и в детском отделении. С сентября дежурный педиатр будет работать в обоих отделениях, поэтому у стационарных пациентов больше не будет одного лечащего врача, как сейчас, когда в детском отделении есть отдельный специалист.
Ване оценила ситуацию как трагическую, поскольку регион, включая Алуксне, Гулбене и Балви, остается без помощи при родах, так как ближайшее родильное отделение находится в Резекненской больнице.
"Чем пустыннее становится приграничье, тем легче в него войти", - сказала представитель руководства больницы.
У больницы также нет полной ясности о работе со следующего года. Ване сказала, что все время идут дискуссии, и Минздрав, что вроде бы ничего не сокращает, но в то же время сообщается о прекращении государственной оплаты конкретных специалистов. В соответствии с реформой, "Объединение больниц Балви и Гулбене" относится к уровню местных больниц.
Позже в Министерстве здравоохранения заявили, что вопрос о будущем родовспоможения в Балви возник не в результате утвержденной правительством реформой сети больниц. Как сообщил руководитель отдела коммуникаций Минздрава Оскар Шнейдерс, в ходе переговоров с министерством и Национальной службой здравоохранения (НСЗ) само объединение больниц Балви и Гулбене ранее указывало, что, учитывая демографические тенденции и низкое число родов, существующая модель родовспоможения в долгосрочной перспективе не является устойчивой.
В своем письме Минздраву от 6 марта этого года больница написала, что в прошлом году в ней было принято 140 родов и необходимо объективно оценить устойчивость родильного профиля в существующей организационной модели. Однако для обеспечения безопасности пациентов, снижения риска осложнений, снижения перинатальной и материнской смертности, лучшей готовности к чрезвычайным ситуациям и экономически эффективного родовспоможения важно, чтобы медицинское учреждение обеспечивало не менее 500 родов в год, отмечает Минздрав.
В ходе переговоров с министерством больница предложила развивать другие медицинские услуги, в том числе сохранить и укрепить услуги гинекологического дневного стационара и амбулаторные услуги, создать кабинет акушерки, обеспечить наблюдение за беременными, расширить услуги по уходу за здоровьем детей и развивать другие необходимые для региона услуги.
Минздрав и НСЗ выразили поддержку этому направлению, поскольку это позволяет сохранить доступность женского здравоохранения в регионе, одновременно адаптируя структуру услуг к фактической демографической ситуации и потребностям пациентов.
Минздрав сообщает, что ближайшие медицинские учреждения, где жители могут получить оплачиваемое государством родовспоможение, - это Мадонская больница и Резекненская больница.