Довести человека до экзамена по госязыку стоит почти 3000 евро из бюджета: эксперты призывают к реформе

В 2024 году на языковые курсы было направлено в общей сложности 9,59 млн евро, в то время как в 2025 году финансирование сократилось, при этом большая часть средств по-прежнему направляется на изучение языка украинскими беженцами. На эту цель за два года было выделено в общей сложности 6,76 млн евро. Клиентам Государственного агентства занятости (ГАЗ) на изучение языка за два года было направлено 1,44 млн евро, а на программы Министерства культуры - почти 1,49 млн евро. Из общего объема государственного финансирования 355 790 евро обеспечили самоуправления.