Главный борец с коррупцией Латвии неожиданно подал в отставку

Страуме считает, что за годы его руководства KNAB укрепил позиции как сильный, профессиональный и признанный на международном уровне антикоррупционный орган. Он подчеркнул, что бюро усилило систему предупреждения коррупции, усовершенствовало контроль за финансированием политических партий и предвыборной агитацией, а также успешно расследовало ряд сложных коррупционных преступлений. Кроме того, совместно с международными партнерами были достигнуты значимые результаты в борьбе с подкупом иностранных должностных лиц.