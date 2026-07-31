Главный борец с коррупцией Латвии неожиданно подал в отставку
Глава Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Екаб Страуме неожиданно подал в отставку, не дожидаясь окончания срока полномочий. Уже с 1 августа он завершит работу и уйдет на выслугу лет. Об этом сообщила советник премьер-министра Андриса Кулбергса по коммуникациям Элина Шверна.
В самом KNAB сообщили, что последним рабочим днем Страуме станет 1 августа. Он решил уйти на пенсию за выслугу лет, поскольку достиг необходимого возраста и стажа, несмотря на то, что срок его полномочий еще не истек.
Подводя итоги своей работы, Страуме заявил, что за девять лет во главе главного антикоррупционного ведомства страны удалось добиться значительных результатов. По его словам, одной из первых задач после назначения было восстановление коллектива и преодоление внутренних разногласий.
"Мне удалось сформировать профессиональную, сплоченную команду, которая стала основой всех последующих достижений", — отметил он.
Страуме считает, что за годы его руководства KNAB укрепил позиции как сильный, профессиональный и признанный на международном уровне антикоррупционный орган. Он подчеркнул, что бюро усилило систему предупреждения коррупции, усовершенствовало контроль за финансированием политических партий и предвыборной агитацией, а также успешно расследовало ряд сложных коррупционных преступлений. Кроме того, совместно с международными партнерами были достигнуты значимые результаты в борьбе с подкупом иностранных должностных лиц.
По словам Страуме, за последние годы была существенно расширена институциональная способность KNAB. Ведомство развило аналитические инструменты и стало активнее использовать анализ данных для выявления коррупционных рисков и определения приоритетов в работе. Это позволило сместить акцент с реагирования на уже совершенные преступления на их предупреждение и своевременное предотвращение.
Уходя с должности, Страуме поблагодарил сотрудников бюро, партнеров в Латвии и за рубежом, а также всех людей, которые сообщали о коррупционных нарушениях.
С 2 августа обязанности руководителя KNAB будет исполнять нынешний заместитель начальника бюро по вопросам расследований Инета Цируле.
Екаб Страуме впервые возглавил KNAB в июне 2017 года. В 2022 году Сейм повторно утвердил его на второй пятилетний срок. Согласно латвийскому законодательству, руководителя KNAB назначает и освобождает от должности Сейм по представлению Кабинета министров.