Таинственное исчезновение молодых россиян в Таиланде раскрыто - в их убийстве признались местные жители

Во время допроса подозреваемые признались, что напали на брата и сестру с целью завладеть их мотоциклом Honda ADV150. По их словам, Роман оказал сопротивление, после чего Понг выстрелил в подростка. Диану, как утверждают следователи со ссылкой на признательные показания, преступники забили до смерти. Затем тела вывезли в район горы Кхао Чи Чан и закопали.