Таинственное исчезновение молодых россиян в Таиланде раскрыто - в их убийстве признались местные жители
Поиски 22-летней Дианы и ее 17-летнего брата Романа, пропавших в Паттайе после загадочного сообщения на мобильный их матери, завершились страшной находкой. Задержанные подозреваемые признались, что убили молодых людей ради их мотоцикла и указали место захоронения тел.
Трагически завершились поиски 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа, бесследно исчезнувших в тайской Паттайе в ночь на 26 июля. Тайская полиция задержала двух подозреваемых, которые признались в убийстве молодых людей и показали место, где закопали их тела.
🇹🇭 Dua pemimpin geng yang ditangkap di Thailand mengaku menculik dan membunuh kakak beradik asal Rusia demi merampas sepeda motor mereka, menurut laporan media lokal.— Sputnik Nusantara (@Spt_Nusantara) July 31, 2026
Roman (17) dilaporkan ditembak, sementara sang kakak, Diana (22), dipukuli hingga tewas. Polisi sebelumnya… pic.twitter.com/ppvkjPwVoG
По данным местного издания Thairath, арестованы 43-летний Тхана Кыттхонг, известный по прозвищу Понг, и его 39-летний сообщник Тхонгчай Синин (Тхонг). Оба были задержаны недалеко от границы с Камбоджей. По информации местных СМИ, мужчины пытались скрыться, переодевшись в полицейскую форму, а при одном из них обнаружили огнестрельное оружие.
Во время допроса подозреваемые признались, что напали на брата и сестру с целью завладеть их мотоциклом Honda ADV150. По их словам, Роман оказал сопротивление, после чего Понг выстрелил в подростка. Диану, как утверждают следователи со ссылкой на признательные показания, преступники забили до смерти. Затем тела вывезли в район горы Кхао Чи Чан и закопали.
Именно туда подозреваемые привели полицейских. Во время осмотра местности следователи обнаружили останки Дианы и Романа. Кроме того, в этом же районе были найдены еще три тела. Их личности устанавливаются, а правоохранительные органы выясняют, связаны ли эти смерти между собой.
โคตรเหี้ยไอ้ป๋อง ไอ้ธงมึงทำเด็กทำไม คดีพี่น้องรัสเซีย จับพวกมันได้แล้ว มันบอกว่าแค่อยากมอร์ไซด์ โดยมันยิงน้องชายก่อน แล้วค่อยทำร้ายพี่สาว มึงแค่เอามอร์ไซด์เด็กไปก็ได้ ทำไมต้องทำขนาดนี้ pic.twitter.com/d5ECEll2Bf— ฟอร์จูนที่มีหมา5ตัว (@fortunelovedog) July 31, 2026
Главной уликой в расследовании стал мотоцикл погибших - 29 июля его обнаружили в лесном массиве Хуай Яй неподалеку от Паттайи. Байк был полуразобран и закопан в землю. Именно эта находка позволила следователям выйти на след предполагаемых преступников.
До трагической развязки обстоятельства исчезновения выглядели крайне загадочно. Около четырех часов утра 26 июля Диана и Роман выехали из дома на мотоцикле. Спустя примерно 20 минут мать получила с телефона дочери единственное сообщение: "Urgent!" ("Срочно!"). После этого оба телефона перестали отвечать. Последний сигнал геолокации был зафиксирован примерно в 200 метрах от дома.
Еще до исчезновения Диана рассказывала матери, что ее iPhone обнаружил неизвестное Bluetooth-устройство, которое могло использоваться для отслеживания. Девушка говорила, что ей кажется, будто за ней кто-то следит.
К поискам подключились волонтеры, местные жители и проживающие в Таиланде иностранцы. Мать погибших Зарина Назимова несколько дней публиковала ориентировки и просила предоставить записи с автомобильных видеорегистраторов и камер наблюдения, надеясь найти хоть какую-то зацепку.
В настоящее время следствие продолжает устанавливать все обстоятельства преступления, а также проверяет возможную причастность задержанных к другим убийствам после обнаружения дополнительных тел в районе Кхао Чи Чан.