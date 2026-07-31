В Даугавпилсе в два с лишним раза поднимают плату за муниципальное жилье
Жителям муниципальных квартир Даугавпилса придется платить больше. С 1 октября городские власти более чем вдвое повысят арендную плату, объясняя это ростом расходов на содержание жилья и необходимостью ремонта муниципального жилого фонда.
Депутаты Даугавпилсской думы утвердили изменения в правилах, регулирующих размер арендной платы за муниципальные квартиры. Новые тарифы вступят в силу с 1 октября.
В самоуправлении поясняют, что пересмотр платы связан с резким ростом стоимости строительных материалов, ремонтных работ, энергоресурсов и обслуживания жилых домов.
Согласно новым правилам, арендная плата за квартиры, предоставленные в качестве помощи при решении жилищного вопроса, а также за другие муниципальные квартиры увеличится с 0,30 до 0,70 евро за квадратный метр в месяц. Для жилья, сдаваемого специалистам, тариф вырастет с 1 до 1,5 евро за квадратный метр.
В думе отмечают, что действующие ставки давно не покрывают даже часть расходов. Так, за квартиру площадью 50 квадратных метров муниципалитет сейчас получает всего 15 евро в месяц, чего недостаточно даже для минимального содержания жилья. Дополнительные расходы возникают и после освобождения квартир, поскольку многие из них перед повторной сдачей требуют ремонта стоимостью в несколько тысяч евро.
Несмотря на повышение, в самоуправлении подчеркивают, что арендная плата за муниципальное жилье в Даугавпилсе останется значительно ниже рыночных цен и тарифов, действующих во многих других муниципалитетах Латвии.
При этом власти заверили, что социальная поддержка сохранится. Малообеспеченные семьи и дальше смогут получать жилищное пособие, которое поможет компенсировать возросшие расходы.
Муниципалитет также призвал арендаторов, если это позволяет законодательство, рассмотреть возможность выкупа занимаемых квартир. По мнению городских властей, это позволит сократить расходы на содержание муниципального жилья и направить больше средств на помощь тем, кто ожидает получения квартиры.