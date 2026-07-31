В Даугавпилсе в два с лишним раза поднимают плату за муниципальное жилье

В думе отмечают, что действующие ставки давно не покрывают даже часть расходов. Так, за квартиру площадью 50 квадратных метров муниципалитет сейчас получает всего 15 евро в месяц, чего недостаточно даже для минимального содержания жилья. Дополнительные расходы возникают и после освобождения квартир, поскольку многие из них перед повторной сдачей требуют ремонта стоимостью в несколько тысяч евро.