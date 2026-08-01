Дома и квартиры населения Латвии выделяются на фоне всей Европы по одному важному показателю

В докладе также отмечается положительная динамика в ряде стран. Так, в Румынии показатель снизился с 24,3 в 2010 году до 10,9 в 2023-м. Украина до начала полномасштабной войны также существенно улучшила свои позиции - с 17,4 в 2010 году до 12,2 в 2020-м.