Дома и квартиры населения Латвии выделяются на фоне всей Европы по одному важному показателю
Латвия оказалась одним из лидеров региона по доступности жилья. Согласно исследованию ООН, на покупку недвижимости латвийским семьям требуется значительно меньше годовых доходов, чем жителям Беларуси, Литвы, Польши и большинства стран Восточной Европы.
Латвия вошла в число европейских стран с наиболее доступным жильем. Согласно докладу ООН "Мировые города - 2026", соотношение стоимости жилья к годовому доходу семьи в стране составляет 8,1. Это один из лучших показателей не только в Восточной Европе, но и среди соседних государств.
Для сравнения, в Литве этот коэффициент равен 12,7, в Польше - 13,3, а в Беларуси - 13,8. Это означает, что жителям Латвии приобрести собственное жилье в среднем значительно проще, чем соседям.
Исследование оценивает доступность жилья по соотношению средней стоимости недвижимости к среднему годовому доходу семьи. Чем ниже показатель, тем доступнее покупка жилья. При этом в расчет не включаются ипотечные ставки, налоги и другие расходы, связанные с владением недвижимостью.
Беларусь в рейтинге оказалась рядом с Уругваем (13,7), Пакистаном (13,9), а также Афганистаном и Израилем (по 14,1). Среди европейских стран более сложная ситуация только в Чехии (14,9), Венгрии (14,6), Албании (15,7) и Сербии (15,9).
В докладе также отмечается положительная динамика в ряде стран. Так, в Румынии показатель снизился с 24,3 в 2010 году до 10,9 в 2023-м. Украина до начала полномасштабной войны также существенно улучшила свои позиции - с 17,4 в 2010 году до 12,2 в 2020-м.
Самое доступное жилье в мире, по данным ООН, находится в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах, где коэффициент составляет 3,0. Далее следуют США (4,5), Австралия (7,5), Великобритания (8,3) и Канада (9,4).
На противоположном конце рейтинга оказалась Сирия, где соотношение стоимости жилья к доходам достигло 86,7. За ней следуют Шри-Ланка (40,8) и Китай (34,6).