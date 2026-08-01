Дома и квартиры населения Латвии выделяются на фоне всей Европы по одному важному показателю
Фото: LETA
Жилье у нас, конечно, так себе - зато дешевенькое.
В мире

Дома и квартиры населения Латвии выделяются на фоне всей Европы по одному важному показателю

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Латвия оказалась одним из лидеров региона по доступности жилья. Согласно исследованию ООН, на покупку недвижимости латвийским семьям требуется значительно меньше годовых доходов, чем жителям Беларуси, Литвы, Польши и большинства стран Восточной Европы.

Латвия вошла в число европейских стран с наиболее доступным жильем. Согласно докладу ООН "Мировые города - 2026", соотношение стоимости жилья к годовому доходу семьи в стране составляет 8,1. Это один из лучших показателей не только в Восточной Европе, но и среди соседних государств.

Для сравнения, в Литве этот коэффициент равен 12,7, в Польше - 13,3, а в Беларуси - 13,8. Это означает, что жителям Латвии приобрести собственное жилье в среднем значительно проще, чем соседям.

Исследование оценивает доступность жилья по соотношению средней стоимости недвижимости к среднему годовому доходу семьи. Чем ниже показатель, тем доступнее покупка жилья. При этом в расчет не включаются ипотечные ставки, налоги и другие расходы, связанные с владением недвижимостью.

Беларусь в рейтинге оказалась рядом с Уругваем (13,7), Пакистаном (13,9), а также Афганистаном и Израилем (по 14,1). Среди европейских стран более сложная ситуация только в Чехии (14,9), Венгрии (14,6), Албании (15,7) и Сербии (15,9).

В докладе также отмечается положительная динамика в ряде стран. Так, в Румынии показатель снизился с 24,3 в 2010 году до 10,9 в 2023-м. Украина до начала полномасштабной войны также существенно улучшила свои позиции - с 17,4 в 2010 году до 12,2 в 2020-м.

Самое доступное жилье в мире, по данным ООН, находится в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах, где коэффициент составляет 3,0. Далее следуют США (4,5), Австралия (7,5), Великобритания (8,3) и Канада (9,4).

На противоположном конце рейтинга оказалась Сирия, где соотношение стоимости жилья к доходам достигло 86,7. За ней следуют Шри-Ланка (40,8) и Китай (34,6).

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