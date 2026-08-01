Многие жители Латвии не могут позволить себе даже недельную поездку в отпуск. А как в других странах ЕС?

В 2025 году 27,5% жителей Евросоюза в возрасте от 16 лет и старше не могли позволить себе недельный отпуск вне дома. По сравнению с 2024 годом этот показатель вырос на 0,5 процентного пункта, однако по сравнению с 2015 годом снизился сразу на 7,7 процентного пункта.