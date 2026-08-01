Многие жители Латвии не могут позволить себе даже недельную поездку в отпуск. А как в других странах ЕС?
Почти каждый третий житель Латвии не может позволить себе недельный отпуск вдали от дома. По этому показателю страна остается хуже среднего уровня по Евросоюзу.
В 2025 году 27,5% жителей Евросоюза в возрасте от 16 лет и старше не могли позволить себе недельный отпуск вне дома. По сравнению с 2024 годом этот показатель вырос на 0,5 процентного пункта, однако по сравнению с 2015 годом снизился сразу на 7,7 процентного пункта.
В Латвии доля людей, которые не могут позволить себе недельный отпуск, составила 28,9%. Это немного выше среднего показателя по ЕС, однако значительно ниже, чем в ряде других стран сообщества.
Наиболее сложная ситуация зафиксирована в Румынии, где недельный отпуск не по карману 61,4% жителей. Далее следуют Греция (46,6%), а также Болгария и Венгрия (по 39,1%).
Самая благополучная ситуация наблюдается в Люксембурге, где лишь 10,6% жителей сообщили, что не могут позволить себе недельный отдых вдали от дома. В Швеции этот показатель составляет 12,4%, а в Нидерландах - 12,8%.
Как ранее писал Otkrito.lv, исследование о том, как жители Латвии проводят отпуск, выявило одну неприятную тенденцию.