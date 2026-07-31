В озере Юглас в Риге станет больше рыбы - 31 тысяча маленьких судаков отправилась в плавание
Фото: flickr.com/rigasdome
В озере Юглас прошла очередная акция по восстановлению рыбных ресурсов. На этот раз в воду отправились 31 100 мальков судака, которые должны стать частью будущей экосистемы водоема.
В Латвии

В озере Юглас в Риге станет больше рыбы - 31 тысяча маленьких судаков отправилась в плавание

Отдел новостей

Otkrito.lv

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31 тысяча новых жителей появились в озере Юглас. В водоем выпустили мальков судака, чтобы восстановить рыбные ресурсы и сохранить природное богатство Риги.

"Более 30 тысяч мальков судака, выпущенных в озеро Юглас, - это значительный вклад в восстановление рыбных ресурсов и их устойчивое управление. Восстановление рыбных запасов - это не только возвращение долга природе, но и возможность популяризировать рыбалку как полезное для здоровья увлечение среди взрослых, детей и молодежи", - отметила председатель Комитета по вопросам жилья и окружающей среды Рижской думы Элина Трейя.

Фото: flickr.com/rigasdome
Рига заботится о природе - в озеро Юглас запустили более 30 тысяч мальков.
Рига заботится о природе - в озеро Юглас запустили более 30 тысяч мальков.

Пополнение рыбных ресурсов Риги

Выпуск мальков организовал Департамент жилья и окружающей среды Рижского самоуправления. Рыбу доставили из рыбоводческого хозяйства Tome научного института продовольственной безопасности, здоровья животных и окружающей среды BIOR.

Покупка и выпуск мальков финансируются департаментом из средств, полученных благодаря плате за использование прав промышленного рыболовства во внутренних водоемах и на морском побережье.

За состоянием рыбных запасов следят специалисты

Конкретные виды и количество выпускаемой рыбы департамент согласовывает с отделом исследования рыбных ресурсов института BIOR. Его задача - создавать научную основу для устойчивого использования рыбных ресурсов в водоемах Латвии, Балтийском море, Рижском заливе и внутренних водах.

Фото: flickr.com/rigasdome
31 тысяча новых обитателей получила прописку в озере Юглас.
31 тысяча новых обитателей получила прописку в озере Юглас.

Согласно правилам Кабинета министров, регулирующим выпуск мальков для восстановления и размножения рыбных ресурсов в природных водоемах, во время выпуска судака в озере Юглас присутствовали специалисты самоуправления, а также представители Продовольственно-ветеринарной службы, Государственной службы окружающей среды и научного института BIOR.

Теперь молодые судаки начали новую жизнь в озере Юглас, где в будущем должны пополнить рыбные запасы водоема.

Темы

РигаЮгласЭлина ТрейяBior

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