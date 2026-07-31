В озере Юглас в Риге станет больше рыбы - 31 тысяча маленьких судаков отправилась в плавание

"Более 30 тысяч мальков судака, выпущенных в озеро Юглас, - это значительный вклад в восстановление рыбных ресурсов и их устойчивое управление. Восстановление рыбных запасов - это не только возвращение долга природе, но и возможность популяризировать рыбалку как полезное для здоровья увлечение среди взрослых, детей и молодежи", - отметила председатель Комитета по вопросам жилья и окружающей среды Рижской думы Элина Трейя.