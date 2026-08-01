Рижский зоопарк передали в ведение другой организации. Что это значит для людей и зверей?
1 августа 2026 года завершается реорганизация предприятий Rīgas meži и Рижского национального зоопарка. В дальнейшем зоопарк будет работать как структурное подразделение Rīgas meži.
Реорганизация проведена на основании решения Рижской думы. Ее цель - укрепить общий потенциал предприятий, эффективнее использовать ресурсы и обеспечить устойчивое развитие природных территорий столицы, прежде всего культурно-рекреационного парка Межапарк.
"Для посетителей, партнеров и друзей зоопарка практически ничего не изменится. Рижский зоопарк по-прежнему будет заниматься уходом за животными, участвовать в международных программах по сохранению редких видов, развивать экологическое образование и принимать посетителей. Повседневная работа продолжится в обычном режиме, с сохранением всего персонала, накопленного опыта и профессиональных стандартов", - сообщает Rīgas meži.
В Rīgas meži также заявили, что намерены развивать Рижский зоопарк как один из ведущих зоопарков стран Балтии. Планируется создавать современные экспозиции животных, модернизировать инфраструктуру, расширять возможности экологического образования и усиливать участие учреждения в международных программах по сохранению биоразнообразия.
Рижский национальный зоопарк был основан в 1912 году. За более чем столетнюю историю он пережил мировые войны, восстановление независимости Латвии и несколько изменений юридического статуса, а в 1993 году стал муниципальным обществом с ограниченной ответственностью.
Компания Rīgas meži была создана в 2008 году. До реорганизации она управляла примерно 63 тыс. гектаров лесов, 453 гектарами парков и зеленых насаждений Риги, а также культурно-рекреационным парком Межапарк площадью 367 гектаров.
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