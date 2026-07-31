Латгале получит крупнейшую инвестицию - новый завод и рабочие места

По словам Валайниса, для того чтобы такие инвестиции в Латгале состоялись, необходимы некоторые предварительные условия, связанные с улучшением мобильности товаров. "Чтобы такое предприятие появилось в Латгале, необходимо не только само предприятие, но и вся окружающая инфраструктура должна быть такой, чтобы это можно было осуществить", - подчеркнул Валайнис.