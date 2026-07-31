Латгале получит крупнейшую инвестицию - новый завод и рабочие места
Латгале ждет крупнейшая инвестиция последних лет: предприятие Latvijas finieris готово вложить 300 миллионов евро в новый деревообрабатывающий завод. Уже подтверждено, что для проекта построят отдельные железнодорожные подъездные пути с выгодными тарифами.
Это следует из заявлений премьер-министра Андриса Кулбергса и министра экономики Виктора Валайниса после заседания Координационного совета по крупным и стратегически важным инвестиционным проектам. Премьер-министр, который прокомментировал ситуацию раньше Валайниса, сообщил, что в строительство производства в Латгале намерено инвестировать Latvijas finieris. Однако Кулбергс не назвал конкретных объемов инвестиций.
В свою очередь Валайнис сообщил, что некое местное предприятие планирует инвестировать 300 миллионов евро в строительство деревообрабатывающего завода в Латгале. На просьбу уточнить, о каком предприятии идет речь, Валайнис после обсуждения с директором Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР) Иевой Егере названия не раскрыл.
По словам Валайниса, для того чтобы такие инвестиции в Латгале состоялись, необходимы некоторые предварительные условия, связанные с улучшением мобильности товаров. "Чтобы такое предприятие появилось в Латгале, необходимо не только само предприятие, но и вся окружающая инфраструктура должна быть такой, чтобы это можно было осуществить", - подчеркнул Валайнис.
Он надеется, что в этом году можно будет начать уже строительство первой очереди этого завода.
Представители Latvijas dzelzceļš на заседании заверили, что в течение двух недель будет подготовлено решение, чтобы обеспечить упомянутому инвестору необходимые железнодорожные подъездные пути и предложить конкурентоспособные тарифы. "Таким образом мы могли бы гораздо успешнее развивать и внутренние железнодорожные перевозки", - сказал Валайнис.
В свою очередь премьер сказал, что, возможно, железнодорожное решение можно было бы предложить не только Latvijas finieris, но и другим предприятиям.
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