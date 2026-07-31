В одном латвийском крае решили выплачивать солидные стипендии школьникам. Правда, не всем подряд

Стипендии выплачиваются с 2015 года, однако теперь их размер увеличен. В зависимости от среднего балла за предыдущий семестр школьники смогут получать 30 евро в месяц при успеваемости не ниже 6,5 балла, 50 евро - при среднем балле не ниже 7,5, а 70 евро - при среднем балле от 8,5.