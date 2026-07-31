В одном латвийском крае решили выплачивать солидные стипендии школьникам. Правда, не всем подряд
Власти Вентспилсского края увеличили размер муниципальных стипендий для учащихся 10-12-х классов. Предполагается, что это поможет повысить успеваемость школьников и привлечь больше учеников в Угальскую среднюю школу.
Соответствующее решение принято на заседании краевой думы. Новое положение определяет порядок назначения стипендий учащимся старших классов.
Стипендии выплачиваются с 2015 года, однако теперь их размер увеличен. В зависимости от среднего балла за предыдущий семестр школьники смогут получать 30 евро в месяц при успеваемости не ниже 6,5 балла, 50 евро - при среднем балле не ниже 7,5, а 70 евро - при среднем балле от 8,5.
Стипендия назначается на один учебный семестр и выплачивается ежемесячно. Помимо хорошей успеваемости, претендент должен участвовать в одной из программ дополнительного образования или профессиональной направленности, действующих в Вентспилсском крае.
В прошлом учебном году муниципальные стипендии получили 16 учеников Угальской средней школы.