Первый день августа начнется с облаков и дождя

Местами гроза вызовет очень сильный дождь и сильные порывы ветра, возможны град и буря. В стране в целом ветер будет слабым, что позволит сгуститься туману, на более обширной территории туман образуется в Курземе. Температура воздуха понизится до +16..+19 градусов, в Курземе - до +13..+15 градусов.