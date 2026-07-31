Город, которого мы не знали: в центре Риги открылись выставки о жизни прошлых поколений

К 825-летию Риги на Ратушной площади и Домской площади открылись три необычные выставки - "Rīgas stāsti. Rīgas rātei 800", "Rīgas skatu kartotēka" и "Vēro seno Rīgu". Это не просто экспозиции с историческими материалами, а возможность буквально заглянуть в прошлое города - через документы, фотографии, карты и кадры старой кинохроники.