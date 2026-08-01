Власти призывают латвийцев готовить свои подвалы к возможной угрозе с воздуха

Для безопасного укрытия желательно наличие как минимум двух выходов. Если один из них окажется заблокирован, люди смогут покинуть помещение через второй. В качестве запасного выхода может использоваться не только дверь, но и окно или люк. Для небольших укрытий допускается наличие одного выхода.