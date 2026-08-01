Власти призывают латвийцев готовить свои подвалы к возможной угрозе с воздуха
Получив оранжевое оповещение о возможной угрозе с воздуха, многие могут оказаться не готовы к чрезвычайной ситуации. Поэтому жителей уже сейчас призывают проверить и привести в порядок подвалы своих домов.
Самоуправление Добельского края призвало жителей заранее подготовить подвалы своих домов, чтобы в случае получения оранжевого оповещения о возможной угрозе с воздуха они могли использовать их в качестве укрытия.
В муниципалитете подчеркивают, что одной из первых и наиболее доступных безопасных зон в экстренной ситуации может стать подвал собственного дома. Однако для этого помещение должно быть заранее приведено в порядок и соответствовать минимальным требованиям безопасности.
Прежде всего жителям рекомендуют избавиться от ненужных вещей, которые годами хранятся в подвале. Такие предметы занимают место, мешают свободному передвижению и в случае чрезвычайной ситуации могут стать причиной травм или даже повысить риск возникновения пожара.
Наиболее подходящими для укрытия считаются подвалы зданий, построенных из железобетона, кирпича или бетонных блоков. Желательно, чтобы помещение находилось ниже уровня земли и не имело больших окон или ворот. Если такие проемы есть, их рекомендуется заранее предусмотреть возможность закрыть мешками с песком, бетонными блоками или другими защитными материалами.
Для безопасного укрытия желательно наличие как минимум двух выходов. Если один из них окажется заблокирован, люди смогут покинуть помещение через второй. В качестве запасного выхода может использоваться не только дверь, но и окно или люк. Для небольших укрытий допускается наличие одного выхода.
В то же время не каждый подвал подходит для использования в качестве убежища. Не рекомендуется использовать помещения, в которых скапливается вода или присутствует высокая влажность. Такие подвалы необходимо предварительно гидроизолировать и решить проблему с водоотведением.
Кроме того, через потенциальное укрытие не должны проходить магистральные теплотрассы, водопроводы или линии электроснабжения, поскольку их повреждение в чрезвычайной ситуации может представлять угрозу для жизни. Вводы внутренних инженерных коммуникаций рекомендуется оборудовать запорной арматурой.
Также в подвалах категорически запрещено хранить химические вещества, легковоспламеняющиеся жидкости, взрывоопасные материалы и другие опасные вещества.
Самоуправление призывает владельцев частных домов и жителей многоквартирных домов уже сегодня провести ревизию подвальных помещений. По мнению властей, своевременная подготовка может оказаться решающей в случае возникновения чрезвычайной ситуации.