Овации еще не стихли, а билеты уже в продаже: Laima Rendezvous готовит большой юбилей в 2027 году

Воодушевленные успехом фестиваля 2026 года и теплым откликом публики, организаторы искренне благодарят зрителей, артистов, партнеров, представителей средств массовой информации и всю команду, благодаря которой этот праздник музыки вновь стал незабываемым. Вместе с тем они с радостью объявляют о старте продажи билетов на фестиваль следующего года.