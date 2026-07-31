Овации еще не стихли, а билеты уже в продаже: Laima Rendezvous готовит большой юбилей в 2027 году
Фестиваль только завершился, зрители еще делятся впечатлениями, а организаторы уже готовят следующий праздник музыки. Laima Rendezvous Jūrmala объявляет о юбилейном 10-м сезоне и открывает продажу билетов на фестиваль 2027 года.
С момента основания в 2015 году Laima Rendezvous Jūrmala завоевал статус одного из самых значимых культурных событий региона. Каждый год фестиваль собирает известных исполнителей, представляющих разные жанры и страны, создавая особую атмосферу творчества и музыкального единства.
Воодушевленные успехом фестиваля 2026 года и теплым откликом публики, организаторы искренне благодарят зрителей, артистов, партнеров, представителей средств массовой информации и всю команду, благодаря которой этот праздник музыки вновь стал незабываемым. Вместе с тем они с радостью объявляют о старте продажи билетов на фестиваль следующего года.
В 2027 году фестиваль отметит юбилей
После успешного завершения фестиваля организаторы уже начали подготовку к следующему сезону. В 2027 году Laima Rendezvous Jūrmala отметит 10-летний юбилей - важную дату в истории проекта.
По случаю юбилея Лайма Вайкуле и ее команда готовят самый масштабный фестиваль за все годы его существования. Зрителей ждут выступления звезд мировой и латвийской сцены, уникальные творческие коллаборации, музыкальные сюрпризы и специальные юбилейные проекты.
Билеты на юбилейный фестиваль поступят в продажу 1 августа
Продажа билетов на Laima Rendezvous Jūrmala 2027 начнется 1 августа 2026 года в 12:45 на официальном сайте www.laimafestival.lv.
В течение первых 10 дней будет действовать специальное предложение - билеты на юбилейный, 10-й сезон можно будет приобрести со скидкой 10%. Организаторы отмечают, что это возможность заранее приобрести билеты на одно из самых ожидаемых культурных событий 2027 года.
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