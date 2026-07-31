Популярная курортная страна начала массово отказывать россиянам в визах

Основной поток заявлений от российских граждан по-прежнему приходится на Францию, Италию и Испанию. На эти три страны пришлось почти три четверти всех поданных заявок и более двух третей выданных виз. При этом Франция увеличила выдачу виз россиянам почти на 30% по сравнению с предыдущим годом, тогда как Италия немного сократила их количество, а Испания сохранила показатели практически на прежнем уровне.