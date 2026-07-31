Популярная курортная страна начала массово отказывать россиянам в визах
Получить греческую шенгенскую визу россиянам стало значительно сложнее. В разгар туристического сезона консульства Греции резко увеличили число отказов, причем отрицательные решения получают даже заявители с полностью оплаченными поездками.
Греция ужесточила выдачу шенгенских виз гражданам России. Как сообщает Ассоциация туристических операторов России (АТОР), в последние недели число отказов заметно выросло. По данным туроператоров, в разгар сезона до половины заявлений заканчиваются отказом, а среди туристов, оформляющих визы самостоятельно, этот показатель может достигать 70%.
Представители туристической отрасли отмечают, что отказ получают даже те, кто полностью оплатил поездку, подтвердил бронирование жилья и предоставил все необходимые документы. В отдельных случаях визы не выдают заявителям с недвижимостью, стабильным финансовым положением и положительной визовой историей.
По словам участников рынка, столь высокого уровня отказов ранее не наблюдалось. При этом официальных разъяснений причин ужесточения греческая сторона пока не дала.
Согласно статистике, в 2025 году Греция выдала россиянам около 59 тысяч шенгенских виз. Отказы получили 11,2% заявителей - почти вдвое больше, чем в среднем по странам Шенгенской зоны, где этот показатель составил 6,4%.
В целом количество шенгенских виз, выданных россиянам, за прошлый год увеличилось примерно на 10% и превысило 620 тысяч. Однако после ужесточения визовых правил Еврокомиссией резко сократилась доля многократных виз - с 57% до 12%.
Основной поток заявлений от российских граждан по-прежнему приходится на Францию, Италию и Испанию. На эти три страны пришлось почти три четверти всех поданных заявок и более двух третей выданных виз. При этом Франция увеличила выдачу виз россиянам почти на 30% по сравнению с предыдущим годом, тогда как Италия немного сократила их количество, а Испания сохранила показатели практически на прежнем уровне.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что Латвия намерена прервать отдых россиян на европейских пляжах и курортах.