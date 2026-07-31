У airBaltic закончились деньги? Компания просит кредиторов подождать с выплатами
Латвийская авиакомпания airBaltic оказалась в сложной финансовой ситуации. Уже 3 августа ее кредиторы решат, готовы ли они временно отказаться от получения процентов и предоставить перевозчику дополнительное финансирование.
Держатели облигаций латвийской национальной авиакомпании airBaltic на собрании в понедельник, 3 августа, примут решение об отсрочке процентных платежей по облигациям и возможностях привлечения финансирования, свидетельствует опубликованное сообщение об общем собрании держателей облигаций.
Ответственные должностные лица в настоящее время не раскрывают, каким именно будет предложение airBaltic по привлечению финансирования, а также потенциальный объем финансирования. Латвию на собрании будет представлять Государственная казна
Одновременно в сообщении airBaltic держателям облигаций указано, что на собрании планируется принять решение о капитализации процентных платежей, которые должны быть произведены 14 августа и 14 ноября этого года. То есть проценты не будут выплачены деньгами, а будут прибавлены к основной сумме облигаций.
В сообщении говорится, что airBaltic проводит всесторонний пересмотр структуры капитала, поэтому авиакомпания планирует привлечь временное финансирование, чтобы обеспечить достаточную ликвидность на время ересмотра. Держатели облигаций смогут участвовать в возможном временном финансировании, когда будут разработаны условия временного финансирования.
В 2024 году airBaltic выпустила облигации на сумму 380 миллионов евро с процентной ставкой 14,5% годовых, в том числе государство приобрело облигации на сумму 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что, если airBaltic не удастся найти крупного стратегического инвестора, Латвия может столкнуться с серьезными экономическими последствиями, потерей статуса регионального авиационного центра и ослаблением позиций Рижского аэропорта. Такое мнение высказал управляющий партнер международной консалтинговой и аудиторской компании Grant Thornton Baltic в Латвии Райтис Логинс.