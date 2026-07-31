У airBaltic закончились деньги? Компания просит кредиторов подождать с выплатами

Одновременно в сообщении airBaltic держателям облигаций указано, что на собрании планируется принять решение о капитализации процентных платежей, которые должны быть произведены 14 августа и 14 ноября этого года. То есть проценты не будут выплачены деньгами, а будут прибавлены к основной сумме облигаций.