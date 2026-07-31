В Латвии у сотрудницы магазина случился эмоциональный срыв - в компании прокомметировали ситуацию
Посетитель магазина Pepco в торговом центре Origo в Риге случайно снял на видео напряженный разговор между сотрудницами. Одна из работниц во время конфликта не сдержала эмоций и заявила, что ее пытаются "довести до могилы". В компании подтвердили, что знают об инциденте, и пообещали разобраться в ситуации.
"Пришел в Pepco", - написал автор видео, пользователь Instagram с именем @linard1ins. Судя по всему, молодой человек зашел в магазин и услышал эмоциональный разговор между работницами.
На видео слышно, как женщина говорит: "Не просто так сижу в телефоне или, как некоторые, по часу беру перерыв. Вот понаблюдай. Дольше поработаешь - поймешь. Я специально приехала в половине шестого, потому что Инарa пришла в двадцать пять минут пятого. Нет, ты мне таким тоном сказала - "ты сидишь на кухне, что ты там делаешь".
Через некоторое время женщина уже в отчаянии говорит: "Вы хотите довести меня до могилы или что вы хотите?!"
"Я не позволю так со мной обращаться! Что я даже не могу взять себе перерыв в половине шестого..." - кричала женщина, громко ударяя по столу.
Jauns.lv получил подтверждение, что инцидент произошел в магазине Pepco в торговом центре Origo в Риге. Представители компании прокомментировали ситуацию:
"Спасибо, что связались с нами. Действительно, описанный вами инцидент произошел в одном из наших магазинов в Латвии - Origo. Нам жаль, что кому-то пришлось столкнуться с такой ситуацией.
Наш приоритет - поддерживать команду и создавать рабочую среду, основанную на взаимном уважении и сотрудничестве, одновременно обеспечивая нашим клиентам положительный опыт покупок. Это означает, что подобные ситуации не должны происходить в наших магазинах".