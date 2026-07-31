В Латвии у сотрудницы магазина случился эмоциональный срыв - в компании прокомметировали ситуацию

На видео слышно, как женщина говорит: "Не просто так сижу в телефоне или, как некоторые, по часу беру перерыв. Вот понаблюдай. Дольше поработаешь - поймешь. Я специально приехала в половине шестого, потому что Инарa пришла в двадцать пять минут пятого. Нет, ты мне таким тоном сказала - "ты сидишь на кухне, что ты там делаешь".