В одном из районов Риги запретили купаться в Даугаве из-за качества воды

В то же время вода на всех девяти официальных пляжах Риги соответствует санитарным требованиям. Купание разрешено в Вакарбулли, Даугавгриве, Вецаки, Бабелитисе, на Луцавсале, в заливе Луцавсалы, Румбуле, на Кипсале, а также в карьере Болдераи.