В одном из районов Риги запретили купаться в Даугаве из-за качества воды
Власти Риги запретили купание на одном из популярных участков Даугавы в Кенгарагсе после ухудшения качества воды. Еще в двух неофициальных местах отдыха жителям также рекомендовали не заходить в воду.
В Кенгарагсе введен запрет на купание в Даугаве напротив дома по улице Латгалес, 320. Такое решение принято после проверки качества воды, сообщили в Рижской думе.
Муниципалитет регулярно проводит мониторинг воды в 20 популярных, но официально не зарегистрированных местах для купания. Последние анализы показали, что в 17 из них микробиологические показатели соответствуют норме, а в трех качество воды ухудшилось.
Помимо участка напротив дома по улице Латгалес, 320, где купание полностью запрещено, жителям также не рекомендуют купаться в Булльупе у улицы Бирзес и в Даугаве напротив дома по улице Латгалес, 324D.
В то же время вода на всех девяти официальных пляжах Риги соответствует санитарным требованиям. Купание разрешено в Вакарбулли, Даугавгриве, Вецаки, Бабелитисе, на Луцавсале, в заливе Луцавсалы, Румбуле, на Кипсале, а также в карьере Болдераи.
Оценка качества воды проведена на основании лабораторных исследований, выполненных Институтом продовольственной безопасности, здоровья животных и окружающей среды BIOR.