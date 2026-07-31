Переливаются всеми цветами радуги: в лесах Латвии можно встретить удивительных насекомых

Во многих языках название этого семейства связано со словом «золото», поскольку насекомые отличаются не только яркой окраской, но и характерным металлическим блеском. Его усиливает твердый хитиновый покров со сложной чешуйчатой структурой, покрытой множеством выступов и углублений. На солнце, когда насекомое движется или наблюдатель меняет положение, кажется, что его тело буквально мерцает.