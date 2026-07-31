Переливаются всеми цветами радуги: в лесах Латвии можно встретить удивительных насекомых
В солнечную погоду в лесах Латвии, а также на песчаных участках нередко можно увидеть ос-блестянок. Их внешний вид полностью оправдывает название: эти небольшие насекомые отличаются яркой металлической окраской, которая переливается всеми цветами радуги. Но необычны они не только своей красотой - у них весьма своеобразная стратегия размножения.
Ос-блестянок относят к семейству Chrysididae отряда перепончатокрылых. В Латвии зарегистрировано более 40 видов этих насекомых.
Металлический блеск и богатство красок
В зависимости от вида тело осы может сочетать сразу несколько цветов. Чаще всего заметны синие и зеленые оттенки, нередко встречаются пурпурные, фиолетовые, реже - красные, желтые и оранжевые. Восприятие окраски меняется в зависимости от угла зрения.
Во многих языках название этого семейства связано со словом «золото», поскольку насекомые отличаются не только яркой окраской, но и характерным металлическим блеском. Его усиливает твердый хитиновый покров со сложной чешуйчатой структурой, покрытой множеством выступов и углублений. На солнце, когда насекомое движется или наблюдатель меняет положение, кажется, что его тело буквально мерцает.
Откладывают яйца в чужие гнезда
Летом ос-блестянок часто можно заметить на цветах, где они питаются нектаром. Не реже они бегают по земле или сухой древесине. Самки разыскивают входы в чужие гнезда - песчаные норки или ходы в трухлявой древесине, созданные другими насекомыми. Их главная задача - отложить яйца в гнезда определенных видов родственных перепончатокрылых, главным образом одиночных ос и пчел.
Этим сверкающим «осам-кукушкам» нередко удается добиться своего. Они умеют точно оценивать, подходит ли найденное гнездо для потомства, а также обладают особым яйцекладом - длинным, телескопически выдвигающимся и заостренным на конце. Благодаря ему самка может проникать в узкие и глубокие щели, преодолевая слой земли, древесной трухи и другие препятствия.
Необычный способ защиты
Природа наделила самок многих видов ос-блестянок эффективным способом защиты от хозяек гнезд. При нападении они мгновенно сворачиваются в плотный шарик, прячут под себя ноги и усики и замирают.
Открытые части тела защищает прочный неровный хитиновый панцирь, который помогает выдерживать укусы и уколы жала. При этом у самих ос-блестянок тоже есть жало и небольшое количество яда. Для человека их укус может быть болезненным, но обычно не представляет серьезной опасности.
Как правило, каждая самка старается оставить в выбранном гнезде только одно яйцо. Однако то же самое место может привлечь и другую осу-блестянку, что впоследствии превращает жизнь будущих личинок в смертельную борьбу за выживание.