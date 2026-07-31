Обнародована печальная информация: большинство бедняков в Риге - пенсионеры

В первом полугодии этого года Рижское самоуправление выплатило в виде социальных пособий 18,57 млн евро, что составляет 51% от предусмотренного на 2026 год финансирования. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года расходы на социальную помощь выросли на 13%, или на 2,07 млн евро, несмотря на небольшое сокращение числа получателей пособий. Наиболее значительно увеличились расходы на жилищные пособия и поддержку семей после рождения ребенка, что свидетельствует о разных тенденциях среди различных групп населения.