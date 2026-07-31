Обнародована печальная информация: большинство бедняков в Риге - пенсионеры
Рига тратит на социальную помощь все больше средств, хотя получателей пособий становится меньше. За первое полугодие выплаты выросли на 13%, главным образом из-за увеличения расходов на жилищные пособия и поддержку семей после рождения детей.
В первом полугодии этого года Рижское самоуправление выплатило в виде социальных пособий 18,57 млн евро, что составляет 51% от предусмотренного на 2026 год финансирования. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года расходы на социальную помощь выросли на 13%, или на 2,07 млн евро, несмотря на небольшое сокращение числа получателей пособий. Наиболее значительно увеличились расходы на жилищные пособия и поддержку семей после рождения ребенка, что свидетельствует о разных тенденциях среди различных групп населения.
Всего за первые шесть месяцев года на социальные пособия было направлено 18,57 млн евро, из которых 15,93 млн евро получили жители Риги, а 2,64 млн евро - гражданские жители Украины.
В этом году порог дохода для признания домохозяйства малоимущим был повышен до 425 евро для первого или единственного члена семьи и до 298 евро для каждого следующего члена домохозяйства. Эти изменения в начале года привели к заметному росту числа малоимущих, однако в последующие месяцы их количество постепенно сокращалось благодаря увеличению пенсий, минимальной заработной платы и ряда государственных пособий.
В июне среди малоимущих 45% составляли пенсионеры, 23% - люди с инвалидностью, 16% - трудоспособные взрослые и 15% - дети.
Порог дохода для признания домохозяйства малообеспеченным установлен на уровне 680 евро для первого или единственного члена семьи и 476 евро - для остальных членов домохозяйства. Среди малообеспеченных жителей подавляющее большинство составляют пенсионеры - в июне 2026 года их доля достигла 84%.
В то же время в январе 2026 года число людей в малообеспеченных домохозяйствах существенно сократилось по сравнению с декабрем 2025 года из-за изменения минимальных порогов дохода. В последующие месяцы этот показатель постепенно увеличивался, поскольку часть жителей перешла из категории малоимущих в категорию малообеспеченных.
По сравнению с первым полугодием 2025 года общее число получателей социальных пособий сократилось на 2%, или на 464 человека. Количество получателей пособия гарантированного минимального дохода (GMI) уменьшилось на 896 человек, тогда как число получателей жилищного пособия осталось на прежнем уровне.
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