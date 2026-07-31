Театр Чехова в Риге заклеил русскую часть вывески по требованию Министерства культуры
Рижский русский театр имени Михаила Чехова начал скрывать русскоязычные надписи на фасаде здания и в афишах. Такие изменения стали следствием принятых ранее поправок, ограничивающих использование русского языка в публичном пространстве.
Рижский русский театр имени Михаила Чехова в Риге заклеил русскоязычную часть своего названия на фасаде здания. Теперь на вывеске видна только латышская надпись "Mihaila Čehova teātris", тогда как русское название скрыто при помощи ярко-зеленого скотча. То же самое произошло и с афишами, размещенными возле входа в театр.
Эти изменения связаны с требованиями Министерства культуры и вступившими в силу нормами, регулирующими использование языков на вывесках государственных и муниципальных учреждений. Руководство театра неоднократно подчеркивало, что исторически театр создавался как русскоязычная сцена и продолжает ставить спектакли на русском языке, однако обязано выполнять требования законодательства.
Несмотря на изменения в оформлении фасада и официальном названии, театр продолжает работу и остается крупнейшим профессиональным театром Латвии, пока еще играющим спектакли на русском языке.