Театр Чехова в Риге заклеил русскую часть вывески по требованию Министерства культуры

Рижский русский театр имени Михаила Чехова в Риге заклеил русскоязычную часть своего названия на фасаде здания. Теперь на вывеске видна только латышская надпись "Mihaila Čehova teātris", тогда как русское название скрыто при помощи ярко-зеленого скотча. То же самое произошло и с афишами, размещенными возле входа в театр.