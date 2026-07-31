Бронируете отель через интернет? Будьте очень осторожны - одна ошибка может стоить тысяч евро
Лето - время отпусков и путешествий, когда тысячи людей бронируют гостиницы через Booking.com и другие сервисы. Однако именно в этот период особенно активизируются мошенники. CERT.LV предупреждает: в последнее время резко увеличилось число попыток обмана путешественников от имени Booking.com и даже самих отелей.
Специалисты латвийского центра реагирования на киберинциденты CERT.LV сообщают, что злоумышленники чаще всего связываются с потенциальными жертвами, утверждая, что возникли проблемы с бронированием или оплатой проживания и необходимо срочно повторно подтвердить платеж.
Старший специалист по коммуникациям CERT.LV Алисе Губене отмечает: "Мы наблюдаем рост числа мошеннических схем, в которых используется имя Booking.com. Преступники пользуются сезоном отпусков и массовыми бронированиями. Они отправляют сообщения в WhatsApp или электронные письма, выдавая себя за представителей Booking.com, и перенаправляют пользователей на поддельные сайты, чтобы похитить данные банковских карт."
Мошенники рассчитывают на то, что человек действительно ожидает информацию о своей брони, поэтому полученное сообщение выглядит правдоподобно и не вызывает подозрений. В разгар отпускного сезона эта схема особенно эффективна: многие ждут уведомлений от гостиниц и сервисов бронирования, из-за чего фальшивые сообщения кажутся вполне достоверными.
Эксперты напоминают, что Booking.com и гостиницы обычно не просят вводить данные банковской карты по ссылке, полученной через WhatsApp или электронную почту. Если возникли сомнения в подлинности сообщения, не переходите по ссылкам. Лучше самостоятельно войдите в свой аккаунт Booking.com и проверьте информацию там либо напрямую свяжитесь с гостиницей.
Особое внимание следует обращать и на адрес сайта. Мошеннические страницы часто выглядят почти так же, как настоящие, однако в доменном имени может быть лишняя буква, цифра или другое едва заметное отличие, которое легко пропустить в спешке.
О подозрительных сайтах CERT.LV просит сообщать по электронной почте cert@cert.lv или пересылать мошеннические SMS и сообщения WhatsApp на номер 2323 0444.
"Если вы уже ввели свои данные на мошенническом сайте, немедленно сообщите об этом своему банку. Если вы понесли финансовые потери, обязательно обратитесь с заявлением в полицию", - подчеркивает представитель CERT.LV Алисе Губене.