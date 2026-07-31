Бронируете отель через интернет? Будьте очень осторожны - одна ошибка может стоить тысяч евро

Эксперты напоминают, что Booking.com и гостиницы обычно не просят вводить данные банковской карты по ссылке, полученной через WhatsApp или электронную почту. Если возникли сомнения в подлинности сообщения, не переходите по ссылкам. Лучше самостоятельно войдите в свой аккаунт Booking.com и проверьте информацию там либо напрямую свяжитесь с гостиницей.