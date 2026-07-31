Министр предлагает передать государству Rīgas siltums - тогда счета рижан станут меньше
Министр экономики Виктор Валайнис предлагает передать государству долю Рижской думы в Rīgas siltums - сейчас у компании нет единого хозяина. По его словам, только так можно добиться снижения счетов за отопление для рижан.
Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) предлагает государству перенять принадлежащие Рижской думе доли капитала Rīgas siltums. В настоящее время 49% капитала компании принадлежит Рижской думе, 48,99% - государству, 2% - Enerģijas risinājumi. RIX, а Latvenergo владеет 0,005% акций.
По мнению министра, передача государству долей капитала Rīgas siltums обеспечит предприятию единое управление и четкую ответственность. В Минэкономики также подчеркивают, что предприятию нужен хозяин, главными приоритетами которого являются более низкие счета за тепло для рижан, эффективное хозяйствование и долгосрочные инвестиции.
Валайнис отмечает, что в настоящее время у предприятия несколько владельцев, но ни у кого нет полной ответственности. "Rīgas siltums нужен один настоящий хозяин, который готов принимать решения и брать на себя ответственность за результат. Государство доказало, что способно добиться более низких счетов за отопление, и я считаю, что мы должны взять на себя эту ответственность в полном объеме", - подчеркивает министр.
По словам Валайниса, предлагаемая структура собственности и управления позволит значительно быстрее принимать решения, эффективнее планировать инвестиции, модернизировать инфраструктуру теплоснабжения и сократить расходы предприятия, что в долгосрочной перспективе означает более низкие счета для жителей Риги.
"Рижанам не важно, кто сидит на собраниях акционеров. Рижанам важно, чтобы не приходилось переплачивать за отопление. Если государство способно сократить расходы и управлять предприятием более эффективно, то оно должно взять на себя эту ответственность", - подчеркивает Валайнис.
Уже сообщалось, что в ноябре 2025 года была создана парламентская следственная комиссия для оценки причин подорожания централизованного теплоснабжения в Риге и связанных с этим рисков энергетической безопасности.
Завершая работу, комиссия призвала Генеральную прокуратуру, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) и Службу государственных доходов оценить описанные в итоговом докладе комиссии обстоятельства возможной растраты имущества публичного лица, бездействия должностных лиц, конфликтов интересов и возможного неблагоприятного обращения с информатором. В конце мая этого года БПБК сообщило, что никаких нарушений не констатировало. Комиссию возглавлял тогдашний депутат Сейма, нынешний премьер-министр Андрис Кулбергс.