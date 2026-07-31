Министр предлагает передать государству Rīgas siltums - тогда счета рижан станут меньше

Валайнис отмечает, что в настоящее время у предприятия несколько владельцев, но ни у кого нет полной ответственности. "Rīgas siltums нужен один настоящий хозяин, который готов принимать решения и брать на себя ответственность за результат. Государство доказало, что способно добиться более низких счетов за отопление, и я считаю, что мы должны взять на себя эту ответственность в полном объеме", - подчеркивает министр.