Купившие билеты на отмененного Pitbull не обязаны автоматически соглашаться на посещение другого концерта
Фото: dpa/picture-alliance
Покупатели билетов на концерт Pitbull имеют право на возврат денег.
В Латвии

Купившие билеты на отмененного Pitbull не обязаны автоматически соглашаться на посещение другого концерта

Отдел новостей

Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

Предложение посетить концерт Кельвина Харриса для покупателей билетов на отмененный концерт американского рэпера Pitbull не отменяет их прав на возврат денег, заявили в Центре защиты прав потребителей (PTAC).

PTAC указывает, что в среду, 29 июля, согласно предоставленной потребителями информации, организаторы несостоявшегося концерта Pitbull разослали потребителям информацию об организационных деталях концерта Кельвина Харриса, включая изменения в категории билетов Golden Circle. Таким образом у потребителей создалось впечатление, что они уже согласились посетить концерт Кельвина Харриса вместо возврата денег за несостоявшийся концерт Pitbull.

PTAC подчеркивает, что потребитель имеет право выбирать: принять предложенную организатором альтернативу или отказаться от нее и потребовать возврата денег.

PTAC напоминает, что закон о защите прав потребителей предусматривает право потребителя отказаться от договора, если услуга не предоставлена в срок, о котором была договоренность с потребителем.

После того как потребитель проинформировал организатора мероприятия о желании получить уплаченные деньги, поставщик услуги должен без необоснованной задержки, но не позднее чем в течение 14 дней, вернуть сумму, уплаченную за билет.

PTAC рекомендует потребителям следить за предоставляемой организатором информацией и сохранять всю переписку, связанную с приобретением билетов и требованием возврата средств.

Как сообщалось, во вторник вечером, 28 июля, было объявлено, что запланированный на среду, 29 июля, на Большой эстраде Межапарка концерт американского рэпера Pitbull отменен.

В четверг представитель организаторов обоих мероприятий Гирт Майорс в интервью ЛТВ сообщил, что причиной отмены концерта стали опасения по поводу безопасности сценических конструкций.

Темы

PitbullЦентр защиты прав потребителей

Другие сейчас читают