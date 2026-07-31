Купившие билеты на отмененного Питбуля не обязаны автоматически соглашаться на посещение другого концерта
Предложение посетить концерт Кельвина Харриса для покупателей билетов на отмененный концерт американского рэпера Pitbull не отменяет их прав на возврат денег, заявили в Центре защиты прав потребителей (PTAC).
PTAC указывает, что в среду, 29 июля, согласно предоставленной потребителями информации, организаторы несостоявшегося концерта Pitbull разослали потребителям информацию об организационных деталях концерта Кельвина Харриса, включая изменения в категории билетов Golden Circle. Таким образом у потребителей создалось впечатление, что они уже согласились посетить концерт Кельвина Харриса вместо возврата денег за несостоявшийся концерт Pitbull.
PTAC подчеркивает, что потребитель имеет право выбирать: принять предложенную организатором альтернативу или отказаться от нее и потребовать возврата денег.
PTAC напоминает, что закон о защите прав потребителей предусматривает право потребителя отказаться от договора, если услуга не предоставлена в срок, о котором была договоренность с потребителем.
После того как потребитель проинформировал организатора мероприятия о желании получить уплаченные деньги, поставщик услуги должен без необоснованной задержки, но не позднее чем в течение 14 дней, вернуть сумму, уплаченную за билет.
PTAC рекомендует потребителям следить за предоставляемой организатором информацией и сохранять всю переписку, связанную с приобретением билетов и требованием возврата средств.
Как сообщалось, во вторник вечером, 28 июля, было объявлено, что запланированный на среду, 29 июля, на Большой эстраде Межапарка концерт американского рэпера Pitbull отменен.
В четверг представитель организаторов обоих мероприятий Гирт Майорс в интервью ЛТВ сообщил, что причиной отмены концерта стали опасения по поводу безопасности сценических конструкций.