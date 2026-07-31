На новом полигоне в Селии пройдут особые военные учения. К жителям обратились с предупреждением
С 3 по 14 августа на полигоне "Селия" пройдут совместные военные учения Национальных вооруженных сил Латвии и Агентства НАТО по связи и информации "Baltic Trust 26" (BATT26). Их цель - усилить интеграцию беспилотных и противодронных систем в боевые операции.
В ходе учений будут проверены и усовершенствованы навыки реагирования на разведывательные и ударные беспилотники. Для этого пройдут имитационные операции, которые позволят лучше оценить возможности беспилотных систем. Во время тренировок будут испытываться средства подавления сигналов и другие системы защиты, а также совершенствоваться сотрудничество в области развития беспилотных и противодронных технологий.
В этом году в рамках учений Baltic Trust также состоятся исследования и испытания новых оборонных технологий, организованные Командованием НАТО по трансформации.
Всего в учениях примут участие около 650 человек из Латвии, других стран НАТО, а также государств-партнеров, включая Украину, Австралию и Японию. К ним присоединятся представители оборонной промышленности нескольких стран Европейского союза, чьи разработки будут испытывать специалисты вооруженных сил.
Для отработки как оборонительных, так и наступательных действий с использованием беспилотных систем будут применяться дроны различных типов, а также несколько систем противодействия беспилотникам - радары, датчики, камеры и другое оборудование.
Вниманию жителей! Военные предупреждают: во время учений в районе полигона "Селия" на автомобильных дорогах возможно передвижение военной техники, военнослужащих и земессаргов. В окрестностях также могут быть слышны звуки стрельбы и шум беспилотных летательных аппаратов.