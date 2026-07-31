На новом полигоне в Селии пройдут особые военные учения. К жителям обратились с предупреждением

В ходе учений будут проверены и усовершенствованы навыки реагирования на разведывательные и ударные беспилотники. Для этого пройдут имитационные операции, которые позволят лучше оценить возможности беспилотных систем. Во время тренировок будут испытываться средства подавления сигналов и другие системы защиты, а также совершенствоваться сотрудничество в области развития беспилотных и противодронных технологий.