Удивит ли нас лето еще раз? Синоптики прогнозируют, какая погода будет в августе

В субботу и в ночь на воскресенье будет дуть слабый ветер, во многих местах пройдет дождь, в основном кратковременный, местами возможны грозовые ливни. В воскресенье и понедельник погода будет преимущественно сухой и солнечной, ветер - западный от слабого до умеренного. Температура воздуха в ближайшие три дня составит +19...+25 градусов.