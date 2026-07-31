Удивит ли нас лето еще раз? Синоптики прогнозируют, какая погода будет в августе
В ближайшие дни, а также в августе в целом в Латвии ожидается преимущественно умеренная температура, дождливые дни будут сменяться более солнечными и жаркими, прогнозируют синоптики.
В субботу и в ночь на воскресенье будет дуть слабый ветер, во многих местах пройдет дождь, в основном кратковременный, местами возможны грозовые ливни. В воскресенье и понедельник погода будет преимущественно сухой и солнечной, ветер - западный от слабого до умеренного. Температура воздуха в ближайшие три дня составит +19...+25 градусов.
Согласно текущим прогнозам, во вторник ожидается солнечная и теплая погода, температура воздуха достигнет +26 градусов, в среду на юге страны столбики термометров могут подняться до +29 градусов, но во многих местах также возможны дождь и гроза.
Во второй половине следующей недели временами будет немного прохладнее и ожидается дождь.
Ночью температура воздуха сохранится выше +10 градусов, только в начале новой недели она местами опустится на один-два градуса ниже.
Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, и температура воздуха, и количество осадков в августе в Латвии будут близки к многолетним средним показателям.