Эксперт предупредил о серьезных последствиях для Латвии в случае банкротства airBaltic
Если airBaltic не удастся найти крупного стратегического инвестора, Латвия может столкнуться с серьезными экономическими последствиями, потерей статуса регионального авиационного центра и ослаблением позиций Рижского аэропорта. Такое мнение высказал управляющий партнер международной консалтинговой и аудиторской компании Grant Thornton Baltic в Латвии Райтис Логинс.
По его словам, после неудачи с проведением IPO и отсутствия участия Lufthansa в дальнейшем развитии компании правительство фактически использует последнюю возможность сохранить airBaltic как национального авиаперевозчика, лидера региональных пассажирских перевозок и ключевого партнера Рижского аэропорта.
Эксперт считает, что в случае провала переговоров Латвия рискует потерять статус регионального авиационного лидера, что неизбежно скажется на транспортной доступности страны, конкурентоспособности аэропорта "Рига" и экономике в целом.
По словам Логинса, при нынешнем финансовом положении компании говорить о возобновлении подготовки к первичному размещению акций или о создании совместной балтийской авиакомпании уже не приходится. Если стратегический инвестор так и не появится, возможности государства сохранить нынешнюю модель работы airBaltic будут крайне ограничены.
Сейчас, согласно открытой информации, авиакомпания ищет дополнительное краткосрочное финансирование у держателей облигаций, чтобы обеспечить ликвидность до завершения переговоров с потенциальным инвестором. В ближайшее время компании предстоит решить сразу несколько финансовых задач, включая возврат государственного займа, выполнение требований по резервам облигаций и обеспечение финансирования предстоящего зимнего сезона.
Логинс отметил, что стратегические инвесторы обычно не вкладывают средства в компании, находящиеся на грани технического дефолта. Именно поэтому временное финансирование необходимо не как окончательное решение, а как инструмент, который позволит сохранить стабильность компании до заключения долгосрочной сделки.
По его мнению, готовность нынешних держателей облигаций предоставить дополнительное финансирование может стать важным сигналом для потенциального инвестора, демонстрируя доверие кредиторов к будущему airBaltic.
В качестве возможных временных решений рассматриваются выпуск приоритетных краткосрочных облигаций, предоставление конвертируемого промежуточного кредита, который впоследствии может быть преобразован в капитал, а также создание механизма дополнительной поддержки ликвидности за счет существующих держателей облигаций. Все эти инструменты, подчеркнул эксперт, должны стать финансовым "мостом" до привлечения стратегического инвестора.
Накануне правительство Латвии уполномочило Государственное казначейство представлять интересы государства на собрании держателей облигаций airBaltic, которое состоится 3 августа. Именно на этой встрече компания рассчитывает получить краткосрочное финансирование, необходимое для продолжения своей деятельности до завершения переговоров с потенциальным инвестором.
Ранее политический обозреватель Юргис Лиепниекс призвал власти перестать прикрываться мнением избирателей и открыто заявить, готовы ли они допустить банкротство национальной авиакомпании airBaltic.