Эксперт предупредил о серьезных последствиях для Латвии в случае банкротства airBaltic

По словам Логинса, при нынешнем финансовом положении компании говорить о возобновлении подготовки к первичному размещению акций или о создании совместной балтийской авиакомпании уже не приходится. Если стратегический инвестор так и не появится, возможности государства сохранить нынешнюю модель работы airBaltic будут крайне ограничены.