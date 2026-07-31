Огурчики по 1 евро, черешня по 1,50: чем еще радует Центральный рынок Риги в последний день июля

Несмотря на то, что летний сезон постепенно приближается к завершению, рынок буквально ломится от овощей, ягод и фруктов. Здесь можно найти продукцию латвийских фермеров, а также привезенные из Польши, Испании, Турции и других стран овощи и фрукты.



Главая находка дня - огурцы. На нескольких торговых точках латвийские огурцы стоят всего 1 евро за килограмм. Для конца июля это одна из самых низких цен на рынке.



Не менее приятно удивляет и стоимость черешни - ее можно купить всего за 1,50 евро за килограмм. Более крупные и отборные ягоды стоят 3,50-4,50 евро.



Абрикосы также заметно подешевели. Испанские можно купить примерно по 2,50 евро за килограмм, а более крупные продаются по 5 евро. Нектарины стоят около 2,50 евро, сливы - от 2,50 до 4 евро за килограмм в зависимости от сорта и размера.



Любителей ягод ждет большой выбор. Голубика продается примерно по 5,50 евро за килограмм, ежевика - по 3,50 евро за упаковку, красная смородина - около 3 евро за контейнер. Латвийская клубника еще встречается, хотя сезон уже подходит к концу - цена составляет около 6 евро за килограмм. Малина остается самым дорогим летним лакомством - контейнер стоит 11,99 евро.



Среди овощей много местной продукции. Красные помидоры можно найти по цене от 2 до 4 евро за килограмм, желтые сорта - примерно по 1,60 евро. Картофель нового урожая стоит от 1 до 1,50 евро за килограмм, репчатый лук - около 1 евро, кабачки - 1 евро, молодая капуста - около 1 евро за килограмм.



На прилавках также много цветной капусты, свеклы, фасоли, баклажанов, сладкого перца, чеснока, молодой моркови и свежей зелени.



Любители тихой охоты тоже не останутся без покупки. Лисички продаются по 3 евро за небольшое ведерко и по 5 евро за более крупную упаковку.