По уровню развития возобновляемой энергетики Латвия опередила Литву и Эстонию

Еще более впечатляющий результат зафиксирован в электроэнергетике. По предварительным расчетам, которые еще могут быть уточнены, в 2025 году уже 49,9% валового потребления электроэнергии в ЕС обеспечивали возобновляемые источники энергии. Это почти вдвое больше, чем в 2004 году (15,9%), и на 2,4 процентного пункта выше, чем годом ранее.