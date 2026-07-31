По уровню развития возобновляемой энергетики Латвия опередила Литву и Эстонию
Согласно предварительным данным Eurostat за 2025 год, доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в валовом конечном потреблении энергии в ЕС достигла 26,2%. Для сравнения: в 2024 году этот показатель составлял 25,2%, а в 2004 году, когда начался сбор такой статистики, - всего 9,6%.
"Проще говоря, это означает, что все большая часть энергии, которую мы используем в повседневной жизни, является "зеленой", - поясняет эксперт по энергетике и исполнительный директор Eurowind Energy Neue Energien Артур Том Плешс. - В этом рейтинге Латвия занимает четвертое место - после Швеции, Финляндии и Дании, опережая соседние Эстонию (6-е место) и Литву (7-е место)."
Еще более впечатляющий результат зафиксирован в электроэнергетике. По предварительным расчетам, которые еще могут быть уточнены, в 2025 году уже 49,9% валового потребления электроэнергии в ЕС обеспечивали возобновляемые источники энергии. Это почти вдвое больше, чем в 2004 году (15,9%), и на 2,4 процентного пункта выше, чем годом ранее.
По доле возобновляемых источников в общем энергетическом балансе Латвия занимает 10-е место среди стран ЕС.
Примечательно, что использование возобновляемых источников энергии в системах отопления и охлаждения в ЕС продолжило расти. В 2025 году их доля достигла 27,4% - это самый высокий показатель с начала ведения статистики в 2004 году, когда он составлял 11,7%. По сравнению с 2024 годом показатель также немного увеличился.
"Для экологии это, безусловно, имеет большое значение, особенно на фоне волн жары, которые в последние годы все чаще накрывают Европу летом", - отмечает Плешс.
Лидером ЕС по доле возобновляемых источников энергии в общем потреблении остается Швеция (65,4%), где основной вклад обеспечивают твердая биомасса, гидроэнергетика и ветроэнергетика. Далее следуют Финляндия (53,0%), использующая твердую биомассу, ветер и гидроэнергию, и Дания (48,2%), где основными источниками являются твердая биомасса, ветер и биогаз.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что на жителей Латвии надвигается новая волна резкого роста цен на энергоносители, но страна к этому не готова.