Бывший глава МВД защищает начальника полиции и не видит повода для отставки

Правонарушения в Латвии совершают в том числе солдаты и учителя, подчеркнул Козловскис. "Это происходит в обществе в целом, а полицейские - тоже общество", - отметил министр. В то же время он согласен с тем, что министр внутренних дел имеет право инициировать служебную проверку.