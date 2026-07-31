В латвийских городах и селах продолжается массовое повышение тарифов на тепло

Как объясняет SPRK, после нового обострения конфликта на Ближнем Востоке цена на природный газ в Европе выросла, достигнув самого высокого уровня с января 2023 года. Одновременно спрос на газ поддерживают как заполнение подземных газохранилищ перед началом отопительного сезона, так и волны жары в Европе, которые увеличивают потребление электроэнергии для работы различных систем охлаждения и, соответственно, использование природного газа на электростанциях.