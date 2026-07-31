В латвийских городах и селах продолжается массовое повышение тарифов на тепло
Комиссия по регулированию общественных услуг (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija - SPRK) утвердила повышение тарифов на тепловую энергию с августа для девяти регулируемых предприятий, а снижение - для двух.
Как объясняет SPRK, после нового обострения конфликта на Ближнем Востоке цена на природный газ в Европе выросла, достигнув самого высокого уровня с января 2023 года. Одновременно спрос на газ поддерживают как заполнение подземных газохранилищ перед началом отопительного сезона, так и волны жары в Европе, которые увеличивают потребление электроэнергии для работы различных систем охлаждения и, соответственно, использование природного газа на электростанциях.
В свою очередь, цена на древесную щепу в последние недели постепенно росла и достигла уровня, который наблюдался прошлой зимой. В результате как стоимость газа, так и биомассы сейчас выше, чем год назад.
"Хотя влияние на тарифы на тепловую энергию в разных самоуправлениях будет различаться, рост цен на топливо является предпосылкой для повышения тарифов", - отметил директор департамента энергетики SPRK Янис Негрибс.
С 1 августа 2026 года повышенные тарифы на тепловую энергию утверждены для:
- Adven Latvia в Цесисе - 87,50 евро/МВт·ч;
- Adven Sigulda в Сигулде - 98,01 евро/МВт·ч;
- Dobeles enerģija в Добеле, Тервете и Кроньауце - 85,59 евро/МВт·ч;
- Kuldīgas siltumtīkli в Кулдиге, Приедайне, Падуре, Пелчи, Ренде, Межвалде, Варме и Алсунге - 80,09 евро/МВт·ч;
- Lielvārdes Remte в Юмправе - 78,87 евро/МВт·ч;
- Līvānu siltums в Ливанах - 76,32 евро/МВт·ч;
- Madonas siltums в Мадоне, Айзпурве, Дзелзаве, Лэзере, Озолах, Биксере, Кусе, Баркаве, Эргли, Лубане и Ляудоне - 76,53 евро/МВт·ч;
- Jelgavas novada KU в Бранке - 94,75 евро/МВт·ч и Ане - 97,96 евро/МВт·ч;
- Valmieras ūdens в Валмиере и Виестура лаукумсе - 95,05 евро/МВт·ч.
С 1 августа 2026 года более низкие тарифы утверждены для:
- Jelgavas novada KU в Озолниеках - 68,76 евро/МВт·ч;
- Saldus komunālserviss в Салдусе, Эзере, Пампали и Намики - 92,05 евро/МВт·ч.
С 1 августа у Jelgavas novada KU появилась новая территория оказания услуг - Калнциемс, где конечный тариф на тепловую энергию в августе составит 89,92 евро/МВт·ч.
Как ранее писал Otkrito.lv, SPRK утвердила с июля повышение тарифов на тепло для четырех регулируемых предприятий, а снижение — для трех.