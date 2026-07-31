До 5 сентября в Риге оборудуют новые пешеходные переходы: список улиц

Изменения также запланированы на пересечениях улицы Таллинас с улицами Варну и Красотаю. Здесь оборудуют пешеходные переходы через улицы Варну и Красотаю, а также один новый переход через улицу Таллинас у улицы Варну и два перехода через улицу Таллинас у улицы Красотаю.