До 5 сентября в Риге оборудуют новые пешеходные переходы: список улиц
Чтобы повысить безопасность пешеходов и сделать переход проезжей части более удобным, Рижское самоуправление планирует обустроить в разных районах города новые пешеходные переходы. Завершить работы планируется до 5 сентября.
Новые пешеходные переходы появятся на улице Фирса Садовникова у пересечения с улицей Краславас, а также на улице Тилта у улицы Аптиекас. Одновременно будут проведены работы по улучшению их видимости. На улице Тилта у улицы Аптиекас установят временное освещение пешеходного перехода, а на улице Фирса Садовникова модернизируют существующее освещение в районе будущего перехода.
Изменения также запланированы на пересечениях улицы Таллинас с улицами Варну и Красотаю. Здесь оборудуют пешеходные переходы через улицы Варну и Красотаю, а также один новый переход через улицу Таллинас у улицы Варну и два перехода через улицу Таллинас у улицы Красотаю.
Во время работ будут использоваться сравнительно простые и быстро устанавливаемые технические средства, включая дорожные знаки, разметку и направляющие элементы. Эти меры по успокоению движения сделают дорожную обстановку безопаснее, улучшат видимость пешеходов и снизят риск при пересечении проезжей части.
Водителей просят внимательно следить за временными дорожными знаками и соблюдать измененную схему организации движения.
Самоуправление также призывает всех участников дорожного движения быть особенно внимательными в местах проведения работ, соблюдать требования дорожных знаков и других средств организации движения.